***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor









***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019BilançoVARLIKLARCARİ VARLIKLARNAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR14 810.990.106 735.460.231Kasa14 22.313 14.316Alınan Çekler14 12 12Bankalar14 669.739.366 607.833.612Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları14 141.228.415 127.612.291FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR11 64.870.274Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar11 43.410.000Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar11 21.460.274ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR12 447.119.759 354.504.504Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar12 448.207.752 354.772.281Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)12 -1.955.341 -1.135.125Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar12 112.781.398 104.783.925Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)12 -111.914.050 -103.916.577İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR12 111.275 19.732Personelden Alacaklar12 111.275 19.732DİĞER ALACAKLAR12 6.107.790 613.122Verilen Depozito Ve Teminatlar12 2.122.178 1.158.120Diğer Çeşitli Alacaklar12 3.985.612 -544.998GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI17 109.031.299 98.386.217Ertelenmiş Üretim Giderleri17 101.809.948 86.955.210Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler17 7.221.351 11.431.007DİĞER CARİ VARLIKLAR12 ve 19 2.616.482 2.873.080Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar12 ve 19 2.546.412 2.812.091Diğer Çeşitli Cari Varlıklar70.070 60.989CARİ VARLIKLAR TOPLAMI1.440.846.985 1.191.856.886CARİ OLMAYAN VARLIKLARESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLARİLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLARDİĞER ALACAKLARFİNANSAL VARLIKLAR9 670.000 584.340Bağlı Menkul Kıymetler9 655.000 569.340İştirakler9 15.000 15.000MADDİ VARLIKLAR6 67.928.580 68.914.278Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller6 62.315.146 62.315.146Demirbaş ve Tesisatlar6 8.218.336 6.716.399Motorlu Taşıtlar6 4.270.049 4.902.189Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil6 2.720.026 2.716.041Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar2.1.6 ve 6 7.112.446 6.047.405Birikmiş Amortismanlar (-)6 -16.707.423 -13.782.902MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR8 16.006.871 14.409.136Haklar8 29.010.499 24.931.294Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)8 -13.003.628 -10.522.158GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI17 250.469 266.111Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler17 250.469 266.111DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR21 1.491.540Ertelenmiş Vergi Varlıkları21 1.491.540CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI86.347.460 84.173.865TOPLAM VARLIKLAR1.527.194.445 1.276.030.751YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYEYÜKÜMLÜLÜKLERKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERFİNANSAL BORÇLAR2.1.6 ve 20 1.985.051 97.540Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.1.6 ve 20 2.165.232 107.995Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)2.1.6 ve 20 -180.181 -10.455ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR19 389.341.987 302.938.564Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar19 166.726.801 125.833.696Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar19 222.615.186 177.104.868İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLARDİĞER BORÇLAR19 34.065.660 30.159.434Alınan Depozito ve Teminatlar19 6.999.999 4.944.556Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar19 10.813.965 9.250.306Diğer Çeşitli Borçlar19 16.251.696 15.964.572SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI17 615.997.371 542.525.682Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net17 299.664.070 297.008.871Devam Eden Riskler Karşılığı - Net2.25 ve 17 1.252.351 1.587.060Muallak Tazminat Karşılığı - Net17 315.080.950 243.929.751ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI19 16.701.885 17.975.925Ödenecek Vergi ve Fonlar19 15.767.218 16.994.464Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri19 934.667 981.461Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları19 22.310.353 15.607.610Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)19 -22.310.353 -15.607.610DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR23 14.361.616 14.159.104Maliyet Giderleri Karşılığı23 14.361.616 14.159.104GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI19 63.131.615 58.074.199Ertelenmiş Üretim Gelirleri19 63.131.615 58.074.199DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI1.135.585.185 965.930.448UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERFİNANSAL BORÇLAR2.1.6 ve 20 3.724.062 4.549.662Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.1.6 ve 20 4.062.090 5.037.340Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)2.1.6 ve 20 -338.028 -487.678ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLARİLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLARDİĞER BORÇLARSİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI17 45.464.628 37.847.812Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net17 16.379.009 14.840.106Diğer Teknik Karşılıklar - Net17 29.085.619 23.007.706DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARIDİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR23 6.018.035 4.584.432Kıdem Tazminatı Karşılığı23 6.018.035 4.584.432GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARIDİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER21 850.034 964.291Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21 850.034 964.291UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI56.056.759 47.946.197ÖZSERMAYEÖDENMİŞ SERMAYE163.069.856 163.069.856(Nominal) Sermaye2.13 ve 15 163.069.856 163.069.856SERMAYE YEDEKLERİ15 2.070.152 2.070.152Hisse Senedi İhraç Primleri15 2.070.152 2.070.152KAR YEDEKLERİ15 43.686.810 43.719.212Yasal Yedekler2.597.170 93.016Finansal Varlıkların Değerlemesi-618.036Diğer Kar Yedekleri15 41.707.676 43.626.196GEÇMİŞ YILLAR KARLARI51.874.097 3.211.798GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)NET DÖNEM KARI/ZARARI74.851.586 50.083.088Dönem Net Karı74.851.586 50.083.088AZINLIK PAYLARIÖZSERMAYE TOPLAMI335.552.501 262.154.106TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE1.527.194.445 1.276.030.751Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Gelir TablosuI-TEKNİK BÖLÜMHAYAT DIŞI TEKNİK GELİR484.147.450 400.934.659 175.566.195 149.517.902Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)445.334.792 354.990.225 155.412.731 131.470.500Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)17 449.194.185 361.084.051 163.691.805 123.279.214Brüt Yazılan Primler (+)17 1.096.723.349 823.278.632 368.650.083 251.651.193Reasüröre Devredilen Primler (-)10 ve 17 -624.388.938 -443.958.722 -194.096.064 -122.725.958SGK'ya Aktarılan Primler (-)17 -23.140.226 -18.235.859 -10.862.214 -5.646.021Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)17 ve 29 -4.194.102 -6.766.014 -9.042.434 7.937.926Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)17 -81.819.503 -52.816.055 -18.818.761 26.647.364Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)17 79.634.625 45.245.287 6.812.607 -17.924.019Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-)-2.009.224 804.754 2.963.720 -785.419Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)17 ve 29 334.709 672.188 763.360 253.360Devam Eden Riskler Karşılığı (-)1.567.557 2.396.872 5.156.150 1.367.279Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)-1.232.848 -1.724.684 -4.392.790 -1.113.919Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri57.358.100 57.341.392 24.394.802 20.787.285Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)-25.533.468 -20.790.378 -9.574.760 -6.852.373Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)-25.533.468 -20.790.378 -9.574.760 -6.852.373Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)6.988.026 9.393.420 5.333.422 4.112.490HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)-385.800.289 -340.940.953 -153.993.629 -124.659.098Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)17 -275.491.935 -245.963.360 -110.222.764 -84.000.135Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)17 ve 29 -204.340.736 -221.704.917 -78.795.840 -77.772.601Brüt Ödenen Tazminatlar (-)17 -383.813.121 -429.267.869 -134.331.472 -147.839.242Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)10 ve 17 179.472.385 207.562.952 55.535.632 70.066.641Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)17 ve 29 -71.151.199 -24.258.443 -31.426.924 -6.227.534Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)17 -259.319.493 -101.068.042 -126.195.469 -45.391.000Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)17 188.168.294 76.809.599 94.768.545 39.163.466Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)29 -6.077.913 -3.749.732 -1.979.501 -793.987Faaliyet Giderleri (-)32 -104.230.441 -91.227.861 -41.791.364 -39.864.976TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI98.347.161 59.993.706 21.572.566 24.858.804HAYAT TEKNİK GELİRHAYAT TEKNİK GİDERTEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYATEMEKLİLİK TEKNİK GELİREMEKLİLİK TEKNİK GİDERİTEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİKII-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜMTEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI98.347.161 59.993.706 21.572.566 24.858.804TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYATTEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİKGENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ98.347.161 59.993.706 21.572.566 24.858.804YATIRIM GELİRLERİ117.599.336 91.383.237 54.608.840 29.334.259Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler4.2 46.480.508 72.684.530 15.302.864 25.188.651Finansal Yatırımların Değerlemesi4.196.870 1.823.471Kambiyo Karları4.2 66.921.958 18.698.707 37.482.505 4.145.608YATIRIM GİDERLERİ (-)-111.278.032 -85.357.711 -51.099.238 -30.429.470Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)4.2 -5.746.402 -5.385.245 -2.175.426 -1.850.809Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)-57.358.100 -57.341.392 -24.394.802 -20.787.285Kambiyo Zararları (-)4.2 -40.836.285 -17.035.111 -21.989.817 -5.831.937Amortisman Giderleri (-)6 ve 8 -7.337.245 -5.595.963 -2.539.193 -1.959.439DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)-7.506.526 -13.408.905 -2.303.424 -5.754.692Karşılıklar Hesabı (+/-)47 -8.932.616 -13.689.775 -2.266.538 -6.625.554Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)35 1.242.499 421.072 231.773 421.072Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)402.017Diğer Gelir ve Karlar1.176.862 320.612 83.248 201.918Diğer Gider ve Zararlar (-)-993.271 -460.814 -351.907 -154.145DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI74.851.586 39.856.136 18.060.454 13.442.122Dönem Karı veya Zararı97.161.939 52.610.327 22.778.744 18.008.901Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)35 -22.310.353 -12.754.191 -4.718.290 -4.566.779Dönem Karının (Zararının) DağılımıAna Ortaklık Payları74.851.586 39.856.136 18.060.454 13.442.122Azınlık PaylarıSunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akım TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARISigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri901.819.330 688.322.587Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri8.646.395 22.762.677Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)-416.663.880 -418.348.707Reasürans Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)-244.870.612 -108.581.209Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit248.931.233 184.155.348Faiz Ödemeleri (-)-518.209Gelir Vergisi Ödemeleri (-)-22.814.776 -9.224.041Diğer Nakit Girişleri1.349.516 10.551.137Diğer Nakit Çıkışları (-)-176.916.943 -150.911.265Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit50.030.821 34.571.179YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARIMaddi Varlıkların Satışı747.170 26.200Maddi Varlıkların İktisabı (-)6 ve 8 -6.650.168 -10.056.118Mali Varlık İktisabı (-)11 -64.425.756Alınan Faiz42.620.238 66.656.448Diğer Nakit Çıkışları (-)-1.016.156Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit-27.708.516 55.610.374FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARIFinansal Kiralama Borçları Ödemeleri (-)-1.923.885Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-1.923.885KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ26.085.672 1.663.595Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış46.484.092 91.845.148Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu14 644.966.010 458.801.136Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu14 691.450.102 550.646.284Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıSermaye Varlıklarda Değer Artışı Yasal Yedekler Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karları (Zararları) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları ToplamÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özsermaye Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuÖnceki Dönem Sonu Bakiyesi163.069.856 39.867.299 7.374.381 28.391.530 -26.531.201 212.171.865 212.171.865Yeni Bakiye163.069.856 39.867.299 7.374.381 28.391.530 -26.531.201 212.171.865 212.171.865Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar15 -852.290 -852.290 -852.290Varlıklarda Değer Artışı6 ve 15 -1.083.364 1.083.364 0Dönem Net Karı (Zararı)39.856.136 39.856.136 39.856.136Yedeklere Transfer15 93.016 -28.391.530 28.298.514Dönem Sonu Bakiyesi163.069.856 38.783.935 93.016 6.522.091 39.856.136 2.850.677 251.175.711 251.175.711Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özsermaye Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuÖnceki Dönem Sonu Bakiyesi163.069.856 38.422.814 93.016 7.273.534 50.083.088 3.211.798 262.154.106 262.154.106Yeni Bakiye163.069.856 38.422.814 93.016 7.273.534 50.083.088 3.211.798 262.154.106 262.154.106Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar15 -835.156 -835.156 -835.156Varlıklarda Değer Artışı6 ve 15 -1.701.400 1.083.365 -618.035 -618.035Dönem Net Karı (Zararı)74.851.586 74.851.586 74.851.586Yedeklere Transfer15 2.504.154 -50.083.088 47.578.934Dönem Sonu Bakiyesi163.069.856 36.721.414 2.597.170 6.438.378 74.851.586 51.874.097 335.552.501 335.552.501http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883415BIST