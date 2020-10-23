***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor
23.10.2020 18:14
***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Bilanço
VARLIKLAR
CARİ VARLIKLAR
NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR
14 810.990.106 735.460.231
Kasa
14 22.313 14.316
Alınan Çekler
14 12 12
Bankalar
14 669.739.366 607.833.612
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları
14 141.228.415 127.612.291
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR
11 64.870.274
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
11 43.410.000
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar
11 21.460.274
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
12 447.119.759 354.504.504
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
12 448.207.752 354.772.281
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
12 -1.955.341 -1.135.125
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
12 112.781.398 104.783.925
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
12 -111.914.050 -103.916.577
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
12 111.275 19.732
Personelden Alacaklar
12 111.275 19.732
DİĞER ALACAKLAR
12 6.107.790 613.122
Verilen Depozito Ve Teminatlar
12 2.122.178 1.158.120
Diğer Çeşitli Alacaklar
12 3.985.612 -544.998
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
17 109.031.299 98.386.217
Ertelenmiş Üretim Giderleri
17 101.809.948 86.955.210
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler
17 7.221.351 11.431.007
DİĞER CARİ VARLIKLAR
12 ve 19 2.616.482 2.873.080
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
12 ve 19 2.546.412 2.812.091
Diğer Çeşitli Cari Varlıklar
70.070 60.989
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI
1.440.846.985 1.191.856.886
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
0
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
0
DİĞER ALACAKLAR
0
FİNANSAL VARLIKLAR
9 670.000 584.340
Bağlı Menkul Kıymetler
9 655.000 569.340
İştirakler
9 15.000 15.000
MADDİ VARLIKLAR
6 67.928.580 68.914.278
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller
6 62.315.146 62.315.146
Demirbaş ve Tesisatlar
6 8.218.336 6.716.399
Motorlu Taşıtlar
6 4.270.049 4.902.189
Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil
6 2.720.026 2.716.041
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar
2.1.6 ve 6 7.112.446 6.047.405
Birikmiş Amortismanlar (-)
6 -16.707.423 -13.782.902
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR
8 16.006.871 14.409.136
Haklar
8 29.010.499 24.931.294
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)
8 -13.003.628 -10.522.158
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
17 250.469 266.111
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler
17 250.469 266.111
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
21 1.491.540
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
21 1.491.540
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI
86.347.460 84.173.865
TOPLAM VARLIKLAR
1.527.194.445 1.276.030.751
YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE
YÜKÜMLÜLÜKLER
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
FİNANSAL BORÇLAR
2.1.6 ve 20 1.985.051 97.540
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.1.6 ve 20 2.165.232 107.995
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
2.1.6 ve 20 -180.181 -10.455
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
19 389.341.987 302.938.564
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
19 166.726.801 125.833.696
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
19 222.615.186 177.104.868
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
0
DİĞER BORÇLAR
19 34.065.660 30.159.434
Alınan Depozito ve Teminatlar
19 6.999.999 4.944.556
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
19 10.813.965 9.250.306
Diğer Çeşitli Borçlar
19 16.251.696 15.964.572
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
17 615.997.371 542.525.682
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
17 299.664.070 297.008.871
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
2.25 ve 17 1.252.351 1.587.060
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
17 315.080.950 243.929.751
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI
19 16.701.885 17.975.925
Ödenecek Vergi ve Fonlar
19 15.767.218 16.994.464
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
19 934.667 981.461
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
19 22.310.353 15.607.610
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)
19 -22.310.353 -15.607.610
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
23 14.361.616 14.159.104
Maliyet Giderleri Karşılığı
23 14.361.616 14.159.104
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
19 63.131.615 58.074.199
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
19 63.131.615 58.074.199
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
1.135.585.185 965.930.448
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
FİNANSAL BORÇLAR
2.1.6 ve 20 3.724.062 4.549.662
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.1.6 ve 20 4.062.090 5.037.340
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
2.1.6 ve 20 -338.028 -487.678
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
0
DİĞER BORÇLAR
0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
17 45.464.628 37.847.812
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
17 16.379.009 14.840.106
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
17 29.085.619 23.007.706
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI
0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
23 6.018.035 4.584.432
Kıdem Tazminatı Karşılığı
23 6.018.035 4.584.432
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
0
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21 850.034 964.291
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 850.034 964.291
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
56.056.759 47.946.197
ÖZSERMAYE
ÖDENMİŞ SERMAYE
163.069.856 163.069.856
(Nominal) Sermaye
2.13 ve 15 163.069.856 163.069.856
SERMAYE YEDEKLERİ
15 2.070.152 2.070.152
Hisse Senedi İhraç Primleri
15 2.070.152 2.070.152
KAR YEDEKLERİ
15 43.686.810 43.719.212
Yasal Yedekler
2.597.170 93.016
Finansal Varlıkların Değerlemesi
-618.036
Diğer Kar Yedekleri
15 41.707.676 43.626.196
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
51.874.097 3.211.798
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)
0
NET DÖNEM KARI/ZARARI
74.851.586 50.083.088
Dönem Net Karı
74.851.586 50.083.088
AZINLIK PAYLARI
0
ÖZSERMAYE TOPLAMI
335.552.501 262.154.106
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE
1.527.194.445 1.276.030.751
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Gelir Tablosu
I-TEKNİK BÖLÜM
HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR
484.147.450 400.934.659 175.566.195 149.517.902
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
445.334.792 354.990.225 155.412.731 131.470.500
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
17 449.194.185 361.084.051 163.691.805 123.279.214
Brüt Yazılan Primler (+)
17 1.096.723.349 823.278.632 368.650.083 251.651.193
Reasüröre Devredilen Primler (-)
10 ve 17 -624.388.938 -443.958.722 -194.096.064 -122.725.958
SGK'ya Aktarılan Primler (-)
17 -23.140.226 -18.235.859 -10.862.214 -5.646.021
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
17 ve 29 -4.194.102 -6.766.014 -9.042.434 7.937.926
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
17 -81.819.503 -52.816.055 -18.818.761 26.647.364
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
17 79.634.625 45.245.287 6.812.607 -17.924.019
Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-)
-2.009.224 804.754 2.963.720 -785.419
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
17 ve 29 334.709 672.188 763.360 253.360
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
1.567.557 2.396.872 5.156.150 1.367.279
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
-1.232.848 -1.724.684 -4.392.790 -1.113.919
Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri
57.358.100 57.341.392 24.394.802 20.787.285
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
-25.533.468 -20.790.378 -9.574.760 -6.852.373
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
-25.533.468 -20.790.378 -9.574.760 -6.852.373
Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)
6.988.026 9.393.420 5.333.422 4.112.490
HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)
-385.800.289 -340.940.953 -153.993.629 -124.659.098
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
17 -275.491.935 -245.963.360 -110.222.764 -84.000.135
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
17 ve 29 -204.340.736 -221.704.917 -78.795.840 -77.772.601
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
17 -383.813.121 -429.267.869 -134.331.472 -147.839.242
Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
10 ve 17 179.472.385 207.562.952 55.535.632 70.066.641
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
17 ve 29 -71.151.199 -24.258.443 -31.426.924 -6.227.534
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
17 -259.319.493 -101.068.042 -126.195.469 -45.391.000
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
17 188.168.294 76.809.599 94.768.545 39.163.466
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
29 -6.077.913 -3.749.732 -1.979.501 -793.987
Faaliyet Giderleri (-)
32 -104.230.441 -91.227.861 -41.791.364 -39.864.976
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
98.347.161 59.993.706 21.572.566 24.858.804
HAYAT TEKNİK GELİR
0
HAYAT TEKNİK GİDER
0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
0
EMEKLİLİK TEKNİK GELİR
0
EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ
0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
0
II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
98.347.161 59.993.706 21.572.566 24.858.804
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
0
GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ
98.347.161 59.993.706 21.572.566 24.858.804
YATIRIM GELİRLERİ
117.599.336 91.383.237 54.608.840 29.334.259
Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler
4.2 46.480.508 72.684.530 15.302.864 25.188.651
Finansal Yatırımların Değerlemesi
4.196.870 1.823.471
Kambiyo Karları
4.2 66.921.958 18.698.707 37.482.505 4.145.608
YATIRIM GİDERLERİ (-)
-111.278.032 -85.357.711 -51.099.238 -30.429.470
Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)
4.2 -5.746.402 -5.385.245 -2.175.426 -1.850.809
Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
-57.358.100 -57.341.392 -24.394.802 -20.787.285
Kambiyo Zararları (-)
4.2 -40.836.285 -17.035.111 -21.989.817 -5.831.937
Amortisman Giderleri (-)
6 ve 8 -7.337.245 -5.595.963 -2.539.193 -1.959.439
DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)
-7.506.526 -13.408.905 -2.303.424 -5.754.692
Karşılıklar Hesabı (+/-)
47 -8.932.616 -13.689.775 -2.266.538 -6.625.554
Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)
35 1.242.499 421.072 231.773 421.072
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)
402.017
Diğer Gelir ve Karlar
1.176.862 320.612 83.248 201.918
Diğer Gider ve Zararlar (-)
-993.271 -460.814 -351.907 -154.145
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
74.851.586 39.856.136 18.060.454 13.442.122
Dönem Karı veya Zararı
97.161.939 52.610.327 22.778.744 18.008.901
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)
35 -22.310.353 -12.754.191 -4.718.290 -4.566.779
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Ana Ortaklık Payları
74.851.586 39.856.136 18.060.454 13.442.122
Azınlık Payları
0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akım Tablosu
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Sigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
901.819.330 688.322.587
Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
8.646.395 22.762.677
Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)
-416.663.880 -418.348.707
Reasürans Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)
-244.870.612 -108.581.209
Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit
248.931.233 184.155.348
Faiz Ödemeleri (-)
-518.209
Gelir Vergisi Ödemeleri (-)
-22.814.776 -9.224.041
Diğer Nakit Girişleri
1.349.516 10.551.137
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-176.916.943 -150.911.265
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
50.030.821 34.571.179
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Maddi Varlıkların Satışı
747.170 26.200
Maddi Varlıkların İktisabı (-)
6 ve 8 -6.650.168 -10.056.118
Mali Varlık İktisabı (-)
11 -64.425.756
Alınan Faiz
42.620.238 66.656.448
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-1.016.156
Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
-27.708.516 55.610.374
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Finansal Kiralama Borçları Ödemeleri (-)
-1.923.885
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit
-1.923.885
KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ
26.085.672 1.663.595
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış
46.484.092 91.845.148
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
14 644.966.010 458.801.136
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
14 691.450.102 550.646.284
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Sermaye Varlıklarda Değer Artışı Yasal Yedekler Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karları (Zararları) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları Toplam
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özsermaye Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
163.069.856 39.867.299 7.374.381 28.391.530 -26.531.201 212.171.865 212.171.865
Yeni Bakiye
163.069.856 39.867.299 7.374.381 28.391.530 -26.531.201 212.171.865 212.171.865
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
15 -852.290 -852.290 -852.290
Varlıklarda Değer Artışı
6 ve 15 -1.083.364 1.083.364 0
Dönem Net Karı (Zararı)
39.856.136 39.856.136 39.856.136
Yedeklere Transfer
15 93.016 -28.391.530 28.298.514
Dönem Sonu Bakiyesi
163.069.856 38.783.935 93.016 6.522.091 39.856.136 2.850.677 251.175.711 251.175.711
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özsermaye Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
163.069.856 38.422.814 93.016 7.273.534 50.083.088 3.211.798 262.154.106 262.154.106
Yeni Bakiye
163.069.856 38.422.814 93.016 7.273.534 50.083.088 3.211.798 262.154.106 262.154.106
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
15 -835.156 -835.156 -835.156
Varlıklarda Değer Artışı
6 ve 15 -1.701.400 1.083.365 -618.035 -618.035
Dönem Net Karı (Zararı)
74.851.586 74.851.586 74.851.586
Yedeklere Transfer
15 2.504.154 -50.083.088 47.578.934
Dönem Sonu Bakiyesi
163.069.856 36.721.414 2.597.170 6.438.378 74.851.586 51.874.097 335.552.501 335.552.501
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883415
BIST