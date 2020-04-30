***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviPETER DR.THIRRING Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Sigortacı 07.08.2018 İcrada Görevli Değil VIG İCRA KURULU ÜYESİ Evet Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiMARTIN DR.SIMHANDL . Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 12.04.2011 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanlığı VIG AG Wiener Versicherung Gruppe - Evet Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiGERHARD LAHNER . Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 30.03.2020 İcrada Görevli Değil yoktur. VIG Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi yokturİSMAİL HAKKI DR. ERGENER . Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 18.09.2012 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi SK DANUBE AG Genel Müdür Evet Bağımsız Üye Değil Evet YokturJOSEF DR. AIGNER . Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Sigortacı 29.03.2013 İcrada Görevli Değil Yoktur VIG AG Wiener Versicherung Gruppe -Kurumsal İşler Bölümü Üst Düzey Yöneticisi Hayır Bağımsız Üye Değil YokturGERALD KLEMENSICH . Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Sigortacı 11.06.2014 İcrada Görevli Değil Yoktur VIG AG Wiener Versicherung Gruppe -Resürans Bölümü Üst Düzey Yöneticisi Hayır Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiKEMAL BOZYİĞİT . Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Maden Mühendisi / Metalurjist 04.07.2017 İcrada Görevli Değil Yok Voestalpine Eurostahl GmbH - İstanbul- Genel Müdür Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/614640 Değerlendirildi Denetimden Sorumlu Komite/ Kurumsal Yönetim Komitesi/Riskin Erken Saptanması Komite BaşkanlarıYILMAZ KORAP Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 07.08.2018 İcrada Görevli Değil ARILI PLASTİK A.Ş. GENEL MÜDÜR Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/688359 Değerlendirildi Denetim Komitesi ÜyesiKORAY ERDOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Sigortacı 01.08.2015 İcrada Görevli Mali ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı Evet Bağımsız Üye Değil YokturYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerKORAY ERDOĞAN Yönetim Kurulu Üyesi.İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Sigortacı Mali ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı yokturEYÜP KEMAL DALDAL İcra Kurulu Üyesi. Teknik Genel Müdür Yardımcısı Sigortacı Direktör YokturDERYA ÖZTÜRK İcra Kurulu Üyesi. Mali İşler. Genel Müdür Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Genel Sekreter Yokturhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841890BIST