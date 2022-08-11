***RBO*** RABOBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor
11.08.2022 15:29
***RBO*** RABOBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
683.850 -210 297.306 34.337 77.104 1.092.387
Yeni Bakiye
683.850 -210 297.306 34.337 77.104 1.092.387
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-80 65.349 65.269
Kar Dağıtımı
77.104 -77.104
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
77.104 -77.104
Dönem Sonu Bakiyeler
683.850 -290 374.410 34.337 65.349 1.157.656
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
683.850 -633 374.410 34.337 135.713 1.227.677
Yeni Bakiye
683.850 -633 374.410 34.337 135.713 1.227.677
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
72 54.154 54.226
Kar Dağıtımı
135.713 -135.713
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
135.713 -135.713
Dönem Sonu Bakiyeler
683.850 -561 510.123 34.337 54.154 1.281.903
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
591.809 1.398.127 1.989.936 0 893.085 893.085
GARANTİ VE KEFALETLER
III-a 0 794.287 794.287 0 893.085 893.085
Teminat Mektupları
0 208.441 208.441 0 181.170 181.170
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
208.441 208.441 181.170 181.170
Diğer Teminat Mektupları
0 0
Akreditifler
585.846 585.846 711.915 711.915
Belgeli Akreditifler
0
Diğer Akreditifler
585.846 585.846 711.915 711.915
TAAHHÜTLER
869 0 869 0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
869 0 869 0 0 0
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
0 0
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
III-a 869 0 869 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
III-b 590.940 603.840 1.194.780 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
590.940 603.840 1.194.780 0 0 0
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
590.940 603.840 1.194.780 0 0 0
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
295.585 301.920 597.505 0
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
295.355 301.920 597.275 0
Para ve Faiz Swap İşlemleri
0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
90.000 2.033.545 2.123.545 90.000 1.734.895 1.824.895
EMANET KIYMETLER
0 0
REHİNLİ KIYMETLER
0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
90.000 2.033.545 2.123.545 90.000 1.734.895 1.824.895
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
681.809 3.431.672 4.113.481 90.000 2.627.980 2.717.980
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
45.399 74.596
Alınan Faizler
103.299 124.611
Ödenen Faizler
-3.154 -15.430
Alınan Ücret ve Komisyonlar
16.447 8.249
Elde Edilen Diğer Kazançlar
100 33
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-44.105 -24.776
Ödenen Vergiler
-21.285 -15.138
Diğer
V-c -5.903 -2.953
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
610.792 -155.379
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
538.373 -149.343
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
49.290 -22.361
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
1.446 926
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
V-c 21.683 15.399
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
656.191 -80.783
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-299 -476
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-339 -552
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
40 76
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-240.585 192.859
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
1.028.081 1.015.355
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-1.267.148 -821.414
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-1.518 -1.082
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
V-c 4.693 2.249
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
420.000 113.849
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
V-a 677.336 850.434
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
V-a 1.097.336 964.283
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
54.154 65.349
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
72 -80
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
72 -80
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
96 -98
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-24 18
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
54.226 65.269
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.013.391 169.279 1.182.670 626.241 173.754 799.995
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.013.391 156.965 1.170.356 626.241 173.754 799.995
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
I-a 988.323 115.916 1.104.239 601.101 171.252 772.353
Bankalar
I-ç 25.103 41.074 66.177 25.163 2.525 27.688
Para Piyasalarından Alacaklar
0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-35 -25 -60 -23 -23 -46
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-b 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-e 0 0
Türev Finansal Varlıklar
I-c 0 12.314 12.314 0 0 0
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
12.314 12.314 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
266.228 607.382 873.610 591.946 810.803 1.402.749
Krediler
I-f 266.335 608.019 874.354 592.196 811.509 1.403.705
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
I-i 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
I-g 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
I-f -107 -637 -744 -250 -706 -956
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-m 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0
İştirakler (Net)
I-ğ 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
I-h 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
I-ı 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
5.167 5.167 6.794 6.794
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
2.889 2.889 3.209 3.209
Diğer
2.889 2.889 3.209 3.209
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
I-k 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
I-l 2.160 2.160 1.633 1.633
DİĞER AKTİFLER (Net)
I-n 2.795 9.119 11.914 2.551 13.526 16.077
VARLIKLAR TOPLAMI
1.292.630 785.780 2.078.410 1.232.374 998.083 2.230.457
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
II-a 7 3.196 3.203 13 1.744 1.757
ALINAN KREDİLER
II-c 731.926 731.926 971.876 971.876
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
II-ç 0 0
FONLAR
0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
II-b 12.088 0 12.088 0 0 0
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
12.088 12.088
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
II-e 4.082 4.082 5.599 5.599
KARŞILIKLAR
II-g 3.794 1.025 4.819 2.316 699 3.015
Çalışan Hakları Karşılığı
3.794 3.794 2.316 2.316
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0
Diğer Karşılıklar
1.025 1.025 699 699
CARİ VERGİ BORCU
II-ğ 11.325 11.325 13.112 13.112
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
II-h 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
II-ı 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
II-d 2.772 26.292 29.064 6.204 1.217 7.421
ÖZKAYNAKLAR
II-i 1.281.903 1.281.903 1.227.677 1.227.677
Ödenmiş Sermaye
683.850 683.850 683.850 683.850
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-561 -561 -633 -633
Kar Yedekleri
510.123 510.123 374.410 374.410
Yasal Yedekler
30.900 30.900 24.114 24.114
Statü Yedekleri
0 0
Olağanüstü Yedekler
479.223 479.223 350.296 350.296
Diğer Kar Yedekleri
0 0
Kar veya Zarar
88.491 88.491 170.050