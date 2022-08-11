***RBO*** RABOBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***RBO*** RABOBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakTanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler683.850 -210 297.306 34.337 77.104 1.092.387Yeni Bakiye683.850 -210 297.306 34.337 77.104 1.092.387Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-80 65.349 65.269Kar Dağıtımı77.104 -77.104Yedeklere Aktarılan Tutarlar77.104 -77.104Dönem Sonu Bakiyeler683.850 -290 374.410 34.337 65.349 1.157.656Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler683.850 -633 374.410 34.337 135.713 1.227.677Yeni Bakiye683.850 -633 374.410 34.337 135.713 1.227.677Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)72 54.154 54.226Kar Dağıtımı135.713 -135.713Yedeklere Aktarılan Tutarlar135.713 -135.713Dönem Sonu Bakiyeler683.850 -561 510.123 34.337 54.154 1.281.903Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER591.809 1.398.127 1.989.936 0 893.085 893.085GARANTİ VE KEFALETLERIII-a 0 794.287 794.287 0 893.085 893.085Teminat Mektupları0 208.441 208.441 0 181.170 181.170Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler208.441 208.441 181.170 181.170Diğer Teminat Mektupları0 0Akreditifler585.846 585.846 711.915 711.915Belgeli AkreditiflerDiğer Akreditifler585.846 585.846 711.915 711.915TAAHHÜTLER869 0 869 0 0 0Cayılamaz Taahhütler869 0 869 0 0 0Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri0 0Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis TaahhütleriIII-a 869 0 869 0Menkul Kıymet İhracına Aracılık TaahhütleriTÜREV FİNANSAL ARAÇLARIII-b 590.940 603.840 1.194.780 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler590.940 603.840 1.194.780 0 0 0Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri590.940 603.840 1.194.780 0 0 0Vadeli Döviz Alım İşlemleri295.585 301.920 597.505 0Vadeli Döviz Satım İşlemleri295.355 301.920 597.275 0Para ve Faiz Swap İşlemleriEMANET VE REHİNLİ KIYMETLER90.000 2.033.545 2.123.545 90.000 1.734.895 1.824.895EMANET KIYMETLER0 0REHİNLİ KIYMETLER0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER90.000 2.033.545 2.123.545 90.000 1.734.895 1.824.895BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI681.809 3.431.672 4.113.481 90.000 2.627.980 2.717.980Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı45.399 74.596Alınan Faizler103.299 124.611Ödenen Faizler-3.154 -15.430Alınan Ücret ve Komisyonlar16.447 8.249Elde Edilen Diğer Kazançlar100 33Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-44.105 -24.776Ödenen Vergiler-21.285 -15.138DiğerV-c -5.903 -2.953Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim610.792 -155.379Kredilerdeki Net (Artış) Azalış538.373 -149.343Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış49.290 -22.361Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)1.446 926Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)V-c 21.683 15.399Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı656.191 -80.783YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-299 -476Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-339 -552Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller40 76FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-240.585 192.859Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit1.028.081 1.015.355Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-1.267.148 -821.414Kiralamaya İlişkin Ödemeler-1.518 -1.082Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki EtkisiV-c 4.693 2.249Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)420.000 113.849Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer VarlıklarV-a 677.336 850.434Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer VarlıklarV-a 1.097.336 964.283Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)54.154 65.349DİĞER KAPSAMLI GELİRLER72 -80Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar72 -80Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)96 -98Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-24 18Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)54.226 65.269Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)1.013.391 169.279 1.182.670 626.241 173.754 799.995Nakit ve Nakit Benzerleri1.013.391 156.965 1.170.356 626.241 173.754 799.995Nakit Değerler ve Merkez BankasıI-a 988.323 115.916 1.104.239 601.101 171.252 772.353BankalarI-ç 25.103 41.074 66.177 25.163 2.525 27.688Para Piyasalarından AlacaklarBeklenen Zarar Karşılıkları ( - )-35 -25 -60 -23 -23 -46Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarI-b 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarI-e 0 0Türev Finansal VarlıklarI-c 0 12.314 12.314 0 0 0Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı12.314 12.314 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)266.228 607.382 873.610 591.946 810.803 1.402.749KredilerI-f 266.335 608.019 874.354 592.196 811.509 1.403.705Kiralama İşlemlerinden AlacaklarI-i 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal VarlıklarI-g 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)I-f -107 -637 -744 -250 -706 -956SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)I-m 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0İştirakler (Net)I-ğ 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)I-h 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)I-ı 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)5.167 5.167 6.794 6.794MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)2.889 2.889 3.209 3.209Diğer2.889 2.889 3.209 3.209YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)I-k 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞII-l 2.160 2.160 1.633 1.633DİĞER AKTİFLER (Net)I-n 2.795 9.119 11.914 2.551 13.526 16.077VARLIKLAR TOPLAMI1.292.630 785.780 2.078.410 1.232.374 998.083 2.230.457YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUATII-a 7 3.196 3.203 13 1.744 1.757ALINAN KREDİLERII-c 731.926 731.926 971.876 971.876PARA PİYASALARINA BORÇLAR0 0İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)II-ç 0 0FONLAR0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERII-b 12.088 0 12.088 0 0 0Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı12.088 12.088FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)II-e 4.082 4.082 5.599 5.599KARŞILIKLARII-g 3.794 1.025 4.819 2.316 699 3.015Çalışan Hakları Karşılığı3.794 3.794 2.316 2.316Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)Diğer Karşılıklar1.025 1.025 699 699CARİ VERGİ BORCUII-ğ 11.325 11.325 13.112 13.112ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)II-h 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIII-ı 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERII-d 2.772 26.292 29.064 6.204 1.217 7.421ÖZKAYNAKLARII-i 1.281.903 1.281.903 1.227.677 1.227.677Ödenmiş Sermaye683.850 683.850 683.850 683.850Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-561 -561 -633 -633Kar Yedekleri510.123 510.123 374.410 374.410Yasal Yedekler30.900 30.900 24.114 24.114Statü Yedekleri0 0Olağanüstü Yedekler479.223 479.223 350.296 350.296Diğer Kar Yedekleri0 0Kar veya Zarar88.491 88.491 170.050