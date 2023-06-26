***RDS* *RCS* *RPC* *ROD* *RPE* *RPG* *RAY* *RZR* *RPK* *RPM* *RPO* *RPN* *PIL* *ROP* *RPP* *RBE* *RPS* *CEY* *RAF* *RPT* *PRZ* *RCL* *RPX* *RHS*** ROTA
26.06.2023 17:37
***RDS******RCS******RPC******ROD******RPE******RPG******RAY******RZR******RPK******RPM******RPO******RPN******PIL******ROP******RPP******RBE******RPS******CEY******RAF******RPT******PRZ******RCL******RPX******RHS*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [CEY, RAF, RAY, RBE, RCL, RCS, RDS, RHS, ROD, RPC, RPE, RPG, RPK, RPM, RPN, RPO, RPP, RPS, RPT, RPX, RZR, PIL, PRZ]
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun standart izahname düzenlemeleri kapsamında güncellenen kurucusu olduğumuz yatırım fonlarının izahnamelerindeki değişikliklere ilişkin duyuru metni ekte bilginize sunulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162387
BIST