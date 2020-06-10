REFORM BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
10.06.2020 10:26
REFORM BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
İnternet Adresi www.rymreform.com
Elektronik Posta Adresi
E-posta
reformaudit@rymreform.com
fazlicilingir@rymreform.com
zekeriyatopcu@rymreform.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850457
BIST
11:40110.040
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 803,30
|Açılış
|: 109.600
|
|Önceki Kapanış
|: 109.237
|
110.322
En Düşük
109.392
11:406,7881
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0089
|Açılış
|: 6,8060
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8180
|
6,8071
En Düşük
6,7765
11:407,7192
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0092
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,7251
En Düşük
7,6879
11:40375,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,86
|Açılış
|: 375,44
|
|Önceki Kapanış
|: 374,58
|
375,82
En Düşük
374,02
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|24,92
|3.472.752
|% 9,97
|
|DOAS
|12,15
|61.454.787
|% 9,95
|
|AYCES
|37,80
|3.368.842
|% 9,95
|
|GLRYH
|10,73
|1.212.254
|% 9,94
|
|ROYAL
|2,44
|69.823
|% 9,91
|
|NIBAS
|8,10
|16
|% -10,00
|
|FORMT
|3,97
|121.220
|% -9,98
|
|HURGZ
|1,52
|1.244.713
|% -9,52
|
|MMCAS
|1,71
|8.805
|% -9,52
|
|KRGYO
|3,21
|2.036.233
|% -5,31
|
|EKGYO
|1,93
|599.773.202
|% 3,21
|
|ASELS
|32,36
|515.044.449
|% 2,28
|
|GARAN
|8,24
|324.410.499
|% 0,73
|
|BIZIM
|19,10
|231.638.410
|% 5,99
|
|VESTL
|14,98
|220.412.051
|% 7,93
|
|EKGYO
|1,93
|599.773.202
|% 3,21
|
|IHLGM
|1,48
|211.761.357
|% 6,47
|
|ISGYO
|1,95
|185.576.986
|% 7,14
|
|KARSN
|2,06
|149.973.193
|% 1,48
|
|KRDMD
|2,65
|168.533.189
|% 1,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6481
|8,6915
|% 0,31
|
|Frank
|7,1474
|7,1905
|% 0,41
|
|Riyal
|1,8039
|1,8129
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.721
|5,35
|
|Altın Gr.
|375
|375
|0,86
|
|Cumhuriyet
|2.432
|2.460
|4,10
|
|Tam
|2.503
|2.528
|0,50
|
|Yarım
|1.222
|1.232
|2,10
|
|Çeyrek
|611
|617
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|17,66
|17,69
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,86
|3,87
|0,03
|
|B. Petrol
|40,54
|40,54
|-0,64
|
Seans Raporu
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11:56MARKA
Yüzde 9.60 oranında artışla 1.94 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 144, 187 adet işlem
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11:54OZKGY
Yüzde 4.59 oranında artışla 3.42 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 074, 714 adet işlem
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11:54OZKGY
Yüzde 4.59 oranında artışla 3.42 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 074, 714 adet işlem
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11:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, EKGYO, ASELS
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11:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 715, 06 artarak (% 0.70 ) 102, 844