REHBER BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
02.06.2022 14:35
REHBER BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
İnternet Adresi www.rehberconsulting.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034212
BIST
14:462.591
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 21,91
|Açılış
|: 2.579
|
|Önceki Kapanış
|: 2.569
|
2.595
En Düşük
2.565
14:4616,4769
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0847
|Açılış
|: 16,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4600
|
16,4769
En Düşük
16,3796
14:4617,6885
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,1925
|Açılış
|: 17,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5500
|
17,7025
En Düşük
17,4621
14:46982,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 9,10
|Açılış
|: 982,33
|
|Önceki Kapanış
|: 973,23
|
983,40
En Düşük
972,43
BIST En Aktif Hisseler14:44
|MAGEN
|11,55
|94.191.685
|% 10,00
|
|YUNSA
|31,24
|26.879.233
|% 10,00
|
|MZHLD
|88,60
|10.935.101
|% 9,99
|
|EPLAS
|19,06
|33.106.964
|% 9,98
|
|HEDEF
|6,30
|20.081.859
|% 9,95
|
|KRSTL
|7,52
|8.601.504
|% -9,94
|
|PSGYO
|11,84
|287.147.582
|% -8,64
|
|IHLGM
|0,75
|22.615.774
|% -3,85
|
|SANFM
|35,10
|10.917.080
|% -3,52
|
|AVGYO
|2,71
|14.911.320
|% -3,21
|
|THYAO
|49,94
|2.606.388.939
|% 1,38
|
|SASA
|39,96
|1.500.007.590
|% 5,94
|
|SISE
|21,08
|1.064.762.871
|% 0,57
|
|KRDMD
|15,17
|980.584.374
|% 0,46
|
|AKBNK
|8,66
|910.174.306
|% 2,36
|
|YKBNK
|4,84
|732.245.729
|% 2,11
|
|EKGYO
|2,85
|348.252.541
|% 1,42
|
|AKBNK
|8,66
|910.174.306
|% 2,36
|
|SKBNK
|1,27
|133.483.737
|% -1,55
|
|DOHOL
|3,89
|352.911.765
|% 0,42
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4697
|16,4771
|% 0,52
|
|Euro
|17,6663
|17,7151
|% 1,25
|
|Sterlin
|20,6084
|20,7117
|% 1,00
|
|Frank
|17,0878
|17,1907
|% 0,81
|
|Riyal
|4,3768
|4,3987
|% 0,44
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|9,44
|
|Altın Gr.
|982
|982
|9,11
|
|Cumhuriyet
|6.532
|6.631
|42,00
|
|Tam
|6.497
|6.661
|40,95
|
|Yarım
|3.140
|3.222
|19,80
|
|Çeyrek
|1.575
|1.611
|9,91
|
|Gümüş.Ons
|22,12
|22,15
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,72
|0,20
|
|B. Petrol
|113
|113
|-2,88
|
Seans Raporu
14:44
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14:59HEDEF
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