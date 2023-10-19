REPORT BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
19.10.2023 14:38
REPORT BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
HASAN KOCA Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir SORUMLU DENETÇİ 25
YAŞAR ÇELİK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir SORUMLU DENETÇİ 25
CÜNEYT MORGÜL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir SORUMLU DENETÇİ 25
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207691
BIST
'
16:107.856
En Düşük
|Değişim
|: 0,17%
|| 13,43
|Açılış
|: 7.868
|
|Önceki Kapanış
|: 7.843
|
7.832
En Yüksek
7.971
16:1027,9979
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0019
|Açılış
|: 28,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,1400
|
28,5091
En Düşük
27,8961
16:1029,6898
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1672
|Açılış
|: 29,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
30,0718
En Düşük
29,4688
16:101.758,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 6,32
|Açılış
|: 1.758,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.751,93
|
1.787,74
En Düşük
1.748,30
BIST En Aktif Hisseler16:09
|RAYSG
|100,10
|32.983.767
|% 10,00
|
|MEKAG
|44,24
|5.024.868
|% 10,00
|
|GRSEL
|68,75
|104.987.543
|% 10,00
|
|INTEM
|259,60
|124.016.043
|% 10,00
|
|OSMEN
|242,00
|14.769.260
|% 10,00
|
|AYCES
|540,10
|90.115.553
|% -10,00
|
|QNBFL
|1.051,40
|8.421.714
|% -10,00
|
|BMSCH
|19,10
|139.398.101
|% -7,73
|
|SNKRN
|35,10
|3.157.335
|% -7,63
|
|POLTK
|9.600,80
|23.821.221
|% -6,75
|
|THYAO
|217,80
|5.945.075.247
|% 0,60
|
|TUPRS
|136,70
|4.264.725.394
|% -3,19
|
|PETKM
|21,50
|2.764.118.267
|% -0,19
|
|BRSAN
|969,00
|2.663.523.458
|% 4,42
|
|YKBNK
|18,67
|2.580.451.882
|% 1,14
|
|EKGYO
|7,34
|1.646.137.357
|% 0,14
|
|ZOREN
|5,89
|995.271.649
|% -0,84
|
|YKBNK
|18,67
|2.580.451.882
|% 1,14
|
|PETKM
|21,50
|2.764.118.267
|% -0,19
|
|ODAS
|11,91
|1.227.982.045
|% 0,17
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,9924
|27,9979
|% -0,01
|
|Euro
|29,6714
|29,6898
|% 0,57
|
|Sterlin
|33,9111
|34,0812
|% 0,15
|
|Frank
|31,1161
|31,3035
|% 0,40
|
|Riyal
|7,4435
|7,4808
|% 0,10
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.954
|5,93
|
|Altın Gr.
|1.759
|1.759
|6,87
|
|Cumhuriyet
|12.124
|12.307
|-37,00
|
|Tam
|11.873
|11.954
|-41,00
|
|Yarım
|5.955
|6.002
|-19,00
|
|Çeyrek
|2.968
|3.001
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|22,83
|22,86
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|20,56
|20,57
|0,02
|
|B. Petrol
|90,50
|90,50
|-1,00
|
Seans Raporu
16:09
daha fazla
-
16:24NIBAS
Yüzde 5.31 oranında artışla 18.23 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 007, 362 adet işlem
-
16:23GEDIK
Yüzde 7.25 oranında artışla 16.27 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 653, 786 adet işlem
-
16:22PEGYO
Yüzde 9.94 oranında artışla 8.52 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 390, 428 adet işlem
-
16:21XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -13 kaybederek (% -0.19 ) 6, 805
-
16:21
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MEKAG, DOFER, RAYSG, SODSN, A1CAP, OSMEN, VKING, EUKYO, QNBFB, INGRM