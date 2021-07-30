***RFT* *RP1* *RR2* *RR3* *RP5* *RP2* *RPAVS* *RR1* *RP3* *RP8* *RP9* *RP6* *RP7* *RAS* *KERVN* *SANEL* *RPF*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Finansal Rapor
30.07.2021 18:47
***RFT******RP1******RR2******RR3******RP5******RP2******RPAVS******RR1******RP3******RP8******RP9******RP6******RP7******RAS******KERVN******SANEL******RPF*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi )
İlgili Şirketler [KERVN, SANEL]
İlgili Fonlar [RFT, RP6, RP8, RR1, RR2, RR3, RAS, RP1, RP2, RP3, RPAVS, RP7, RP5, RP9, RPF]
Türkçe
Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
31.12.2020 ve 31.03.2021 tarihli finansal raporların KAP'a bildirimi ile ilgili olarak ek süre verilmesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülen şirketler aşağıda yer almaktadır.
- Kervansaray Yatırım Holding A.Ş. (31.12.2020 ve 31.03.2021 tarihli finansal raporlar için 31.08.2021 (dahil) tarihine kadar).
- San-El Mühendislik Elektrik Taahhüt San. ve Tic. A.Ş. (30.06.2021 tarihli finansal raporlar için 17.09.2021 (dahil) tarihine kadar).
30.06.2021 tarihli finansal raporların KAP'a bildirimi ile ilgili olarak ek süre verilmesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülen fonlar aşağıda yer almaktadır.
- RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş. Biyoteknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (31.08.2021 (dahil) tarihine kadar).
- RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş. Getir Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (31.08.2021 (dahil) tarihine kadar).
- RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş. Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (31.08.2021 (dahil) tarihine kadar).
- RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş. lot Tech Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (31.08.2021 (dahil) tarihine kadar).
- RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Karma Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (31.08.2021 (dahil) tarihine kadar).
- RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş. Finberg Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (31.08.2021 (dahil) tarihine kadar).
- RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş. Asya Stratejik Gayrimenkul Yatırım Fonu (31.08.2021 (dahil) tarihine kadar).
- RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş. Novada Urfa Gayrimenkul Yatırım Fonu (31.08.2021 (dahil) tarihine kadar).
- RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş. Anadolu Stratejik Gayrimenkul Yatırım Fonu (31.08.2021 (dahil) tarihine kadar).
- RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş. Avrupa Stratejik Gayrimenkul Yatırım Fonu (31.08.2021 (dahil) tarihine kadar).
- RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş. Avrasya Stratejik Gayrimenkul Yatırım Fonu (31.08.2021 (dahil) tarihine kadar).
- RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş. Maslak1453 Gayrimenkul Yatırım Fonu (31.08.2021 (dahil) tarihine kadar).
- RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş. Milenyum Gayrimenkul Yatırım Fonu (31.08.2021 (dahil) tarihine kadar).
- RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş. Neva Gayrimenkul Yatırım Fonu (31.08.2021 (dahil) tarihine kadar).
- RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş. Perakende Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (31.08.2021 (dahil) tarihine kadar).
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953453
BIST