***RFT* *RP1* *RR2* *RR3* *RP5* *RP2* *RPAVS* *RR1* *RP3* *RP8* *RP9* *RP6* *RP7* *RAS* *KERVN* *SANEL* *RPF*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Finansal Rapor









***RFT******RP1******RR2******RR3******RP5******RP2******RPAVS******RR1******RP3******RP8******RP9******RP6******RP7******RAS******KERVN******SANEL******RPF*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi )İlgili Şirketler [KERVN, SANEL]İlgili Fonlar [RFT, RP6, RP8, RR1, RR2, RR3, RAS, RP1, RP2, RP3, RPAVS, RP7, RP5, RP9, RPF]TürkçeFinansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK DeğerlendirmesiYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar31.12.2020 ve 31.03.2021 tarihli finansal raporların KAP'a bildirimi ile ilgili olarak ek süre verilmesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülen şirketler aşağıda yer almaktadır.- Kervansaray Yatırım Holding A.Ş. (31.12.2020 ve 31.03.2021 tarihli finansal raporlar için 31.08.2021 (dahil) tarihine kadar).- San-El Mühendislik Elektrik Taahhüt San. ve Tic. A.Ş. (30.06.2021 tarihli finansal raporlar için 17.09.2021 (dahil) tarihine kadar).30.06.2021 tarihli finansal raporların KAP'a bildirimi ile ilgili olarak ek süre verilmesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülen fonlar aşağıda yer almaktadır.- RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş. Biyoteknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (31.08.2021 (dahil) tarihine kadar).- RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş. Getir Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (31.08.2021 (dahil) tarihine kadar).- RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş. Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (31.08.2021 (dahil) tarihine kadar).- RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş. lot Tech Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (31.08.2021 (dahil) tarihine kadar).- RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Karma Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (31.08.2021 (dahil) tarihine kadar).- RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş. Finberg Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (31.08.2021 (dahil) tarihine kadar).- RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş. Asya Stratejik Gayrimenkul Yatırım Fonu (31.08.2021 (dahil) tarihine kadar).- RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş. Novada Urfa Gayrimenkul Yatırım Fonu (31.08.2021 (dahil) tarihine kadar).- RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş. Anadolu Stratejik Gayrimenkul Yatırım Fonu (31.08.2021 (dahil) tarihine kadar).- RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş. Avrupa Stratejik Gayrimenkul Yatırım Fonu (31.08.2021 (dahil) tarihine kadar).- RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş. Avrasya Stratejik Gayrimenkul Yatırım Fonu (31.08.2021 (dahil) tarihine kadar).- RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş. Maslak1453 Gayrimenkul Yatırım Fonu (31.08.2021 (dahil) tarihine kadar).- RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş. Milenyum Gayrimenkul Yatırım Fonu (31.08.2021 (dahil) tarihine kadar).- RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş. Neva Gayrimenkul Yatırım Fonu (31.08.2021 (dahil) tarihine kadar).- RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş. Perakende Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (31.08.2021 (dahil) tarihine kadar).http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953453BIST