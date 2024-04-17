***RGYAS* *A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında
17.04.2024 16:39
***RGYAS******A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Rönesans Gayrimenkul Yatırım AŞ (RGYAS) Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporunu ekli dokümantasyonda kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273762
BIST
'
18:059.530
En Düşük
|Değişim
|: -0,18%
|| -17,62
|Açılış
|: 9.617
|
|Önceki Kapanış
|: 9.548
|
9.504
En Yüksek
9.717
18:0532,4970
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0455
|Açılış
|: 32,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5700
|
32,5883
En Düşük
32,3942
18:0534,6248
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0800
|Açılış
|: 34,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,5800
|
35,0943
En Düşük
34,4848
18:052.501,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 15,37
|Açılış
|: 2.501,80
|
|Önceki Kapanış
|: 2.486,43
|
2.504,58
En Düşük
2.481,74
BIST En Aktif Hisseler18:00
|KTLEV
|155,20
|295.095.503
|% 9,99
|
|ATATP
|142,00
|231.710.347
|% 9,99
|
|DAGHL
|21,04
|23.842.601
|% 9,98
|
|ODINE
|83,25
|1.644.894.238
|% 9,97
|
|TMSN
|184,20
|1.048.284.110
|% 9,97
|
|AKYHO
|7,76
|377.432.765
|% -9,98
|
|OYAYO
|38,70
|5.406.989
|% -9,87
|
|ENSRI
|29,60
|260.542.257
|% -8,07
|
|BRKSN
|47,34
|79.499.965
|% -7,18
|
|KCAER
|59,30
|1.716.183.768
|% -6,25
|
|THYAO
|295,50
|9.406.986.611
|% -0,51
|
|YKBNK
|30,48
|5.528.822.942
|% 1,60
|
|TUPRS
|186,20
|4.323.848.149
|% 0,11
|
|ENTRA
|14,07
|3.889.286.225
|% -5,25
|
|DOAS
|400,25
|2.872.083.567
|% 2,56
|
|ZOREN
|5,87
|2.154.035.929
|% 2,62
|
|ENTRA
|14,07
|3.889.286.225
|% -5,25
|
|EKGYO
|10,21
|2.160.391.566
|% -4,58
|
|YKBNK
|30,48
|5.528.822.942
|% 1,60
|
|TSPOR
|1,66
|276.331.593
|% 3,11
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,4897
|32,5007
|% 0,15
|
|Euro
|34,6069
|34,6357
|% 0,26
|
|Sterlin
|40,4531
|40,6559
|% 0,23
|
|Frank
|35,5864
|35,7647
|% 0,03
|
|Riyal
|8,6613
|8,7047
|% 0,03
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,67
|28,71
|% 0,66
|
|Platin
|954,87
|956,49
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.039,49
|1.041,44
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,27
|89,27
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.392,59
|2.392,94
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:00
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