***RHEAG*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
05.06.2023 16:54
***RHEAG*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsamız Alt Pazar'da işlem görmekte olan RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin ticaret unvanının ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ olarak değişmesi nedeniyle, bülten adı 06/06/2023 tarihinden itibaren ICU GIRISIM olarak değiştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156118
BIST
17:595.372
En Düşük
|Değişim
|: 5,03%
|| 257,12
|Açılış
|: 5.233
|
|Önceki Kapanış
|: 5.115
|
5.204
En Yüksek
5.375
17:5921,2518
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 0,2951
|Açılış
|: 21,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1100
|
21,3204
En Düşük
20,9983
17:5922,9758
En Yüksek
|Değişim
|: 2,31%
|| 0,5186
|Açılış
|: 22,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,5500
|
22,9920
En Düşük
22,5016
17:591.337,59
En Yüksek
|Değişim
|: 1,86%
|| 24,43
|Açılış
|: 1.337,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.313,16
|
1.340,52
En Düşük
1.315,14
BIST En Aktif Hisseler17:59
|SNICA
|26,40
|69.572.639
|% 10,00
|
|POLHO
|11,01
|102.527.052
|% 9,99
|
|OSMEN
|78,20
|22.827.225
|% 9,99
|
|EKIZ
|15,42
|989.517
|% 9,99
|
|MARKA
|12,38
|105.738.926
|% 9,95
|
|IMASM
|24,22
|541.018.362
|% -9,96
|
|ISSEN
|18,35
|37.445.964
|% -9,96
|
|PAMEL
|170,70
|267.009.521
|% -6,21
|
|GMTAS
|12,45
|73.727.735
|% -3,71
|
|ENSRI
|9,36
|12.376.275
|% -3,70
|
|EKGYO
|7,58
|3.201.967.668
|% 3,84
|
|KOZAL
|23,68
|2.127.759.147
|% 1,63
|
|PGSUS
|522,20
|1.985.628.279
|% 9,00
|
|ASTOR
|56,40
|1.825.422.830
|% 2,08
|
|EUPWR
|94,10
|1.789.415.956
|% 2,45
|
|EKGYO
|7,58
|3.201.967.668
|% 3,84
|
|KLGYO
|2,60
|267.570.461
|% 9,70
|
|KATMR
|1,41
|139.863.335
|% 2,92
|
|KOZAL
|23,68
|2.127.759.147
|% 1,63
|
|VAKBN
|10,03
|851.503.995
|% 1,42
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|21,2363
|21,2569
|% 1,43
|
|Euro
|22,8761
|22,9604
|% 2,24
|
|Sterlin
|26,2848
|26,4166
|% 1,08
|
|Frank
|23,3508
|23,4915
|% 1,66
|
|Riyal
|5,6483
|5,6767
|% 1,40
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.958
|8,95
|
|Altın Gr.
|1.338
|1.338
|24,65
|
|Cumhuriyet
|9.017
|9.154
|58,00
|
|Tam
|8.968
|9.201
|57,72
|
|Yarım
|4.405
|4.513
|-53,00
|
|Çeyrek
|2.209
|2.264
|-26,00
|
|Gümüş.Ons
|23,54
|23,57
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|16,08
|16,10
|0,16
|
|B. Petrol
|77,23
|77,23
|1,10
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Seans Raporu
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