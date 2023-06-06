***RHEAG*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kod Değişikliği
06.06.2023 12:18
***RHEAG*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kod Değişikliği )
İlgili Şirketler [RHEAG]
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Kod Değişikliği
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
İlgili Pazar
ALT PAZAR
Şirketin Eski Unvanı
ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Şirketin Yeni Unvanı
ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Eski Bülten Adı
ICU GIRISIM
Yeni Bülten Adı
ICU GIRISIM
Eski Kod
RHEAG
Yeni Kod
ICUGS
Kod Değişikliği Geçerlilik Tarihi
03/07/2023
Açıklamalar
Borsamız Alt Pazar'da işlem görmekte olan Icu Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin mevcut "RHEAG" işlem kodu 03/07/2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere "ICUGS" olarak değiştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156367
BIST
14:565.367
En Düşük
|Değişim
|: -0,11%
|| -5,92
|Açılış
|: 5.372
|
|Önceki Kapanış
|: 5.373
|
5.315
En Yüksek
5.440
14:5621,5086
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,2517
|Açılış
|: 21,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2100
|
21,7234
En Düşük
21,2191
14:5623,1735
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,2729
|Açılış
|: 23,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,7000
|
23,3824
En Düşük
22,8128
14:561.357,73
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 16,99
|Açılış
|: 1.357,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.340,74
|
1.368,74
En Düşük
1.338,51
BIST En Aktif Hisseler14:54
|KLRHO
|15,93
|215.894.939
|% 9,95
|
|ITTFH
|3,78
|105.204.969
|% 9,88
|
|EUKYO
|5,25
|7.308.928
|% 9,83
|
|VKFYO
|10,78
|25.900.790
|% 9,66
|
|PENTA
|18,96
|284.912.231
|% 9,22
|
|IMASM
|21,80
|686.291.001
|% -9,99
|
|ISSEN
|16,52
|24.795.463
|% -9,97
|
|MARKA
|11,41
|57.492.281
|% -7,84
|
|OZRDN
|15,28
|14.233.229
|% -6,08
|
|YESIL
|4,18
|91.438.947
|% -6,07
|
|THYAO
|162,30
|6.691.472.706
|% -1,34
|
|SASA
|65,15
|5.132.273.788
|% 2,12
|
|KCHOL
|95,20
|4.166.272.690
|% 1,49
|
|ASELS
|52,80
|3.928.002.423
|% 3,33
|
|EREGL
|35,08
|2.796.669.793
|% -0,06
|
|EKGYO
|7,49
|1.793.762.850
|% -1,45
|
|YKBNK
|11,93
|2.142.662.181
|% -1,16
|
|ISCTR
|12,75
|2.233.820.405
|% 0,95
|
|KLGYO
|2,81
|425.134.317
|% 8,08
|
|AKBNK
|17,88
|2.624.316.692
|% -1,60
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|21,5010
|21,5060
|% 1,17
|
|Euro
|23,0846
|23,1645
|% 1,15
|
|Sterlin
|26,6149
|26,7484
|% 1,01
|
|Frank
|23,6024
|23,7445
|% 1,03
|
|Riyal
|5,7196
|5,7483
|% 1,19
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.964
|1.965
|2,68
|
|Altın Gr.
|1.358
|1.359
|17,76
|
|Cumhuriyet
|9.201
|9.340
|186,00
|
|Tam
|9.153
|9.391
|190,45
|
|Yarım
|4.491
|4.566
|41,00
|
|Çeyrek
|2.238
|2.283
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|23,73
|23,75
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|16,37
|16,39
|0,27
|
|B. Petrol
|75,06
|75,06
|-1,65
|
Seans Raporu
14:54
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15:09XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 73 artarak (% 0.06 ) 5, 966
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15:07OZRDN
Yüzde -6.08 oranında düşüşle 15.28 lira fiyatla işlem gören hissede 914, 346 adet işlem
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15:06KONKA
Yüzde -3.22 oranında düşüşle 35.52 lira fiyatla işlem gören hissede 789, 323 adet işlem
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15:04XU100
Endeks 5, 363 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 18 altında . İşlem hacmi 69, 009.00 milyon TL de