***RHEAG*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kod Değişikliği









***RHEAG*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kod Değişikliği )İlgili Şirketler [RHEAG]İlgili Fonlar []TürkçeKod DeğişikliğiYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiİlgili PazarALT PAZARŞirketin Eski UnvanıICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.Şirketin Yeni UnvanıICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.Eski Bülten AdıICU GIRISIMYeni Bülten AdıICU GIRISIMEski KodRHEAGYeni KodICUGSKod Değişikliği Geçerlilik Tarihi03/07/2023AçıklamalarBorsamız Alt Pazar'da işlem görmekte olan Icu Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin mevcut "RHEAG" işlem kodu 03/07/2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere "ICUGS" olarak değiştirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156367BIST