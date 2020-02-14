***RHEAG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.02.2020 10:02
***RHEAG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RHEAG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818977
BIST
10:19121.216
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 675,10
|Açılış
|: 121.082
|
|Önceki Kapanış
|: 120.541
|
121.383
En Düşük
121.082
10:196,0529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0113
|Açılış
|: 6,0580
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0450
|
6,0562
En Düşük
6,0344
10:196,5595
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0048
|Açılış
|: 6,5780
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5940
|
6,5643
En Düşük
6,5408
10:19306,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,03
|Açılış
|: 306,25
|
|Önceki Kapanış
|: 306,29
|
306,85
En Düşük
305,56
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|17,90
|60.787.920
|% 13,29
|
|ISYAT
|2,94
|28.420.826
|% 13,08
|
|EMNIS
|2,61
|34.684
|% 9,66
|
|GUBRF
|16,10
|52.040.026
|% 7,98
|
|BLCYT
|6,70
|1.893.038
|% 7,03
|
|TUKAS
|12,21
|788.816
|% -19,99
|
|OZBAL
|2,37
|783.454
|% -9,54
|
|ERSU
|3,45
|823.945
|% -7,26
|
|QNBFB
|52,05
|78.969
|% -6,72
|
|BALAT
|1,60
|34.640
|% -5,88
|
|THYAO
|15,08
|181.446.283
|% 0,60
|
|ISGYO
|2,18
|94.093.382
|% 5,31
|
|GSRAY
|2,51
|70.193.838
|% 4,58
|
|PETKM
|4,10
|62.794.309
|% 0,49
|
|TSPOR
|4,80
|61.577.407
|% 6,43
|
|ISGYO
|2,18
|94.093.382
|% 5,31
|
|GSRAY
|2,51
|70.193.838
|% 4,58
|
|KARSN
|1,85
|45.270.130
|% 0,54
|
|IHLGM
|1,37
|33.018.664
|% 0,74
|
|PETKM
|4,10
|62.794.309
|% 0,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8735
|7,9130
|% 0,16
|
|Frank
|6,1491
|6,1861
|% 0,06
|
|Riyal
|1,6086
|1,6166
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.575
|1.575
|-1,33
|
|Altın Gr.
|307
|307
|0,40
|
|Cumhuriyet
|2.030
|2.060
|13,00
|
|Tam
|2.022
|2.073
|15,13
|
|Yarım
|977
|1.003
|7,32
|
|Çeyrek
|490
|501
|3,66
|
|Gümüş.Ons
|17,66
|17,70
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,01
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|B. Petrol
|56,35
|56,35
|0,01
|
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