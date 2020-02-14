***RHEAG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.02.2020 10:36
***RHEAG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RHEAG]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RHEAG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818987
BIST
10:51121.369
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 828,79
|Açılış
|: 121.082
|
|Önceki Kapanış
|: 120.541
|
121.403
En Düşük
121.082
10:516,0614
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0198
|Açılış
|: 6,0580
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0450
|
6,0614
En Düşük
6,0344
10:516,5702
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0155
|Açılış
|: 6,5780
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5940
|
6,5707
En Düşük
6,5408
10:51306,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,31
|Açılış
|: 306,60
|
|Önceki Kapanış
|: 306,29
|
306,85
En Düşük
305,56
BIST En Aktif Hisseler
|ISYAT
|2,94
|49.861.805
|% 13,08
|
|ARDYZ
|17,75
|113.369.346
|% 12,34
|
|GSRAY
|2,66
|157.176.371
|% 10,83
|
|EMNIS
|2,61
|34.684
|% 9,66
|
|GLBMD
|3,26
|3.399.054
|% 7,95
|
|TUKAS
|12,86
|1.286.299
|% -15,73
|
|OZBAL
|2,46
|5.011.477
|% -6,11
|
|BALAT
|1,60
|34.640
|% -5,88
|
|ATSYH
|1,20
|6.281
|% -5,51
|
|QNBFB
|53,00
|316.132
|% -5,02
|
|THYAO
|15,10
|296.735.753
|% 0,73
|
|PETKM
|4,14
|203.879.629
|% 1,47
|
|ISGYO
|2,19
|203.877.856
|% 5,80
|
|SISE
|5,55
|189.354.219
|% 2,40
|
|GSRAY
|2,66
|157.176.371
|% 10,83
|
|ISGYO
|2,19
|203.877.856
|% 5,80
|
|GSRAY
|2,66
|157.176.371
|% 10,83
|
|PETKM
|4,14
|203.879.629
|% 1,47
|
|IHLGM
|1,37
|62.205.770
|% 0,74
|
|KARSN
|1,87
|66.479.999
|% 1,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8761
|7,9156
|% 0,19
|
|Frank
|6,1489
|6,1860
|% 0,06
|
|Riyal
|1,6088
|1,6169
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.575
|1.576
|-1,07
|
|Altın Gr.
|306
|306
|0,20
|
|Cumhuriyet
|2.030
|2.060
|13,00
|
|Tam
|2.022
|2.073
|15,13
|
|Yarım
|977
|1.003
|7,32
|
|Çeyrek
|490
|501
|3,66
|
|Gümüş.Ons
|17,68
|17,72
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,01
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|B. Petrol
|56,44
|56,44
|0,10
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