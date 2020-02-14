***RHEAG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.02.2020 11:07
***RHEAG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RHEAG]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RHEAG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818989
BIST
11:22121.164
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 623,37
|Açılış
|: 121.082
|
|Önceki Kapanış
|: 120.541
|
121.581
En Düşük
121.082
11:226,0597
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0181
|Açılış
|: 6,0560
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0580
|
6,0630
En Düşük
6,0344
11:226,5669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0122
|Açılış
|: 6,5630
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5780
|
6,5717
En Düşük
6,5408
11:22307,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,84
|Açılış
|: 307,13
|
|Önceki Kapanış
|: 306,29
|
307,16
En Düşük
305,56
BIST En Aktif Hisseler
|ISYAT
|2,95
|61.384.063
|% 13,46
|
|GSRAY
|2,72
|312.959.181
|% 13,33
|
|ARDYZ
|17,83
|138.061.521
|% 12,85
|
|SAYAS
|4,14
|7.676.767
|% 11,89
|
|GLBMD
|3,35
|8.841.340
|% 10,93
|
|TUKAS
|12,50
|1.715.248
|% -18,09
|
|OZBAL
|2,44
|6.702.082
|% -6,87
|
|QNBFL
|147,20
|77.171
|% -6,24
|
|BALAT
|1,60
|34.640
|% -5,88
|
|ATSYH
|1,20
|6.281
|% -5,51
|
|THYAO
|15,01
|524.716.594
|% 0,13
|
|GSRAY
|2,72
|312.959.181
|% 13,33
|
|PETKM
|4,14
|260.764.396
|% 1,47
|
|SISE
|5,58
|243.363.709
|% 2,95
|
|ISGYO
|2,18
|233.607.290
|% 5,31
|
|GSRAY
|2,72
|312.959.181
|% 13,33
|
|ISGYO
|2,18
|233.607.290
|% 5,31
|
|CEMAS
|1,26
|119.074.172
|% 4,13
|
|PETKM
|4,14
|260.764.396
|% 1,47
|
|YKBNK
|2,90
|174.791.519
|% 1,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8840
|7,9235
|% 0,29
|
|Frank
|6,1569
|6,1940
|% 0,19
|
|Riyal
|1,6110
|1,6191
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.576
|1.576
|-0,13
|
|Altın Gr.
|307
|307
|0,84
|
|Cumhuriyet
|2.030
|2.060
|13,00
|
|Tam
|2.022
|2.073
|15,13
|
|Yarım
|977
|1.003
|7,32
|
|Çeyrek
|490
|501
|3,66
|
|Gümüş.Ons
|17,68
|17,73
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,02
|
|B. Petrol
|56,52
|56,52
|0,18
|