RHEAG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

BIST En Aktif Hisseler
|MIPAZ
|3,56
|191.423.492
|% 19,87
|QNBFL
|145,80
|8.443.527
|% 10,45
|HATEK
|9,20
|39.390.846
|% 7,48
|YONGA
|9,22
|90.121
|% 6,34
|LOGO
|71,20
|90.522.948
|% 4,86
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,8250
|7,8642
|% -0,18
|Frank
|6,1862
|6,2234
|% 0,42
|Riyal
|1,6207
|1,6288
|% 0,20
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.616
|1.617
|3,44
|Altın Gr.
|317
|317
|1,49
|Cumhuriyet
|2.102
|2.133
|23,00
|Tam
|2.091
|2.143
|23,49
|Yarım
|1.011
|1.037
|11,36
|Çeyrek
|507
|518
|5,68
|Gümüş.Ons
|18,31
|18,35
|-0,14
|Gümüş Gr.
|3,59
|3,60
|-0,02
|B. Petrol
|59,23
|59,23
|0,11
Seans Raporu
- 17:20XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -4040, 52 kaybederek (% -2.83 ) 138, 687
- 17:20XU100 Endeks 115, 589 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 03 altında . İşlem hacmi 11, 879.00 milyon TL de
- 17:20MNDRS Yüzde -7.37 oranında düşüşle 1.76 lira fiyatla işlem gören hissede 56, 652, 942 adet işlem
- 17:19PEKGY Yüzde -6.97 oranında düşüşle 3.07 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 885, 270 adet işlem
- 17:18KUYAS Yüzde -8.33 oranında düşüşle 1.76 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 220, 121 adet işlem