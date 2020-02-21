***RHEAG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.02.2020 10:02
***RHEAG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RHEAG]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RHEAG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820696
BIST
11:05115.245
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -396,83
|Açılış
|: 115.089
|
|Önceki Kapanış
|: 115.642
|
115.933
En Düşük
114.453
11:056,1128
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0117
|Açılış
|: 6,1080
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0990
|
6,1140
En Düşük
6,0869
11:056,6048
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0187
|Açılış
|: 6,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5950
|
6,6059
En Düşük
6,5655
11:05320,98
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 3,26
|Açılış
|: 320,98
|
|Önceki Kapanış
|: 317,72
|
321,28
En Düşük
317,10
BIST En Aktif Hisseler
|RALYH
|9,20
|18
|% 15,00
|
|DGGYO
|6,35
|8.757.538
|% 11,60
|
|MRDIN
|5,74
|52.433.684
|% 11,24
|
|HUBVC
|30,80
|19.188.231
|% 9,07
|
|UNYEC
|5,19
|6.638.758
|% 8,58
|
|MIPAZ
|3,15
|48.412.814
|% -11,52
|
|LIDFA
|3,71
|185.611
|% -10,39
|
|ARMDA
|17,48
|158.320
|% -10,04
|
|HATEK
|8,37
|3.439.756
|% -9,71
|
|ORMA
|4,00
|11.800
|% -9,71
|
|THYAO
|14,25
|324.706.800
|% -0,84
|
|ASELS
|28,36
|264.979.418
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,67
|134.975.487
|% -1,48
|
|ODAS
|2,03
|111.125.558
|% -0,98
|
|PETKM
|3,90
|101.055.582
|% -1,02
|
|ODAS
|2,03
|111.125.558
|% -0,98
|
|EKGYO
|1,50
|81.652.661
|% -1,96
|
|CEMAS
|1,23
|65.239.771
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,67
|134.975.487
|% -1,48
|
|IHLGM
|1,17
|54.358.567
|% -0,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8522
|7,8916
|% 0,21
|
|Frank
|6,1924
|6,2297
|% 0,27
|
|Riyal
|1,6238
|1,6320
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.635
|1.636
|15,90
|
|Altın Gr.
|321
|321
|3,17
|
|Cumhuriyet
|2.098
|2.130
|20,00
|
|Tam
|2.088
|2.140
|20,65
|
|Yarım
|1.009
|1.035
|9,99
|
|Çeyrek
|506
|518
|4,99
|
|Gümüş.Ons
|18,54
|18,58
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,64
|3,65
|0,04
|
|B. Petrol
|58,59
|58,59
|-0,72
|