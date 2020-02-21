***RHEAG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.02.2020 11:42
***RHEAG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RHEAG]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RHEAG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820771
BIST
12:38115.666
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 24,01
|Açılış
|: 115.089
|
|Önceki Kapanış
|: 115.642
|
116.032
En Düşük
114.453
12:386,1117
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0106
|Açılış
|: 6,1070
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0990
|
6,1140
En Düşük
6,0869
12:386,6109
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0248
|Açılış
|: 6,6070
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5950
|
6,6139
En Düşük
6,5655
12:38320,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 3,15
|Açılış
|: 320,87
|
|Önceki Kapanış
|: 317,72
|
321,63
En Düşük
317,10
BIST En Aktif Hisseler
|RALYH
|9,20
|18
|% 15,00
|
|DGGYO
|6,44
|12.113.695
|% 13,18
|
|TKNSA
|7,87
|71.223.598
|% 9,15
|
|MRDIN
|5,63
|68.061.742
|% 9,11
|
|HUBVC
|30,74
|40.177.805
|% 8,85
|
|MIPAZ
|3,14
|108.526.583
|% -11,80
|
|HATEK
|8,31
|6.975.436
|% -10,36
|
|ORMA
|4,00
|11.800
|% -9,71
|
|EMNIS
|1,96
|1.960
|% -9,26
|
|TSPOR
|5,73
|69.484.280
|% -8,03
|
|THYAO
|14,26
|560.773.927
|% -0,77
|
|ASELS
|28,52
|496.189.254
|% 0,56
|
|HALKB
|6,76
|228.377.072
|% -0,88
|
|KRDMD
|2,70
|211.973.536
|% -0,37
|
|ODAS
|2,08
|191.433.320
|% 1,46
|
|ODAS
|2,08
|191.433.320
|% 1,46
|
|CEMAS
|1,25
|110.635.730
|% 1,63
|
|EKGYO
|1,51
|134.732.782
|% -1,31
|
|KRDMD
|2,70
|211.973.536
|% -0,37
|
|ADESE
|1,51
|117.894.178
|% 3,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8694
|7,9089
|% 0,43
|
|Frank
|6,1997
|6,2371
|% 0,39
|
|Riyal
|1,6233
|1,6314
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.633
|1.634
|13,83
|
|Altın Gr.
|321
|321
|3,07
|
|Cumhuriyet
|2.125
|2.157
|27,00
|
|Tam
|2.116
|2.169
|28,47
|
|Yarım
|1.023
|1.049
|13,77
|
|Çeyrek
|513
|525
|6,89
|
|Gümüş.Ons
|18,51
|18,55
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,63
|3,64
|0,03
|
|B. Petrol
|58,51
|58,51
|-0,80
|