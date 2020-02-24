***RHEAG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.02.2020 10:58
***RHEAG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RHEAG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821109
BIST
11:17114.451
En Yüksek
|Değişim
|: -2,04%
|| -2.378,03
|Açılış
|: 114.984
|
|Önceki Kapanış
|: 116.829
|
114.984
En Düşük
114.156
11:176,1456
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0537
|Açılış
|: 6,1420
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1020
|
6,1495
En Düşük
6,0929
11:176,6586
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0461
|Açılış
|: 6,6470
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6180
|
6,6586
En Düşük
6,5989
11:17331,59
En Yüksek
|Değişim
|: 2,97%
|| 9,57
|Açılış
|: 331,59
|
|Önceki Kapanış
|: 322,02
|
331,76
En Düşük
322,08
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|3,60
|88.322.376
|% 20,00
|
|RALYH
|9,43
|38
|% 15,00
|
|TSPOR
|6,70
|39.924.693
|% 10,74
|
|RHEAG
|2,17
|2.673.095
|% 10,15
|
|YBTAS
|5.656,70
|192.328
|% 10,00
|
|DARDL
|4,96
|51.753
|% -9,98
|
|SALIX
|5,30
|1.823
|% -7,67
|
|FENER
|14,89
|96.874.881
|% -7,52
|
|ORMA
|4,48
|797
|% -7,44
|
|AYCES
|11,00
|113.232
|% -6,78
|
|THYAO
|13,93
|472.329.735
|% -4,06
|
|ASELS
|28,48
|227.900.205
|% -1,25
|
|KOZAA
|12,82
|197.136.722
|% 2,23
|
|IPEKE
|9,95
|164.781.857
|% 2,05
|
|KRDMD
|2,73
|136.501.435
|% -3,19
|
|KRDMD
|2,73
|136.501.435
|% -3,19
|
|TEKTU
|1,57
|77.447.787
|% 0,64
|
|ODAS
|2,06
|90.878.173
|% -2,83
|
|CEMAS
|1,26
|51.191.325
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,50
|56.466.130
|% -2,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9260
|7,9658
|% 0,68
|
|Frank
|6,2465
|6,2841
|% 0,72
|
|Riyal
|1,6331
|1,6413
|% 0,86
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.684
|1.684
|39,96
|
|Altın Gr.
|332
|332
|9,62
|
|Cumhuriyet
|2.142
|2.166
|-7,00
|
|Tam
|2.129
|2.182
|42,09
|
|Yarım
|1.029
|1.056
|20,36
|
|Çeyrek
|516
|528
|10,19
|
|Gümüş.Ons
|18,80
|18,84
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|3,71
|3,72
|0,09
|
|B. Petrol
|56,11
|56,11
|-1,83
|
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