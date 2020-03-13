RHEAG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )

BIST En Aktif Hisseler
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,8757
|7,9152
|% -0,45
|Frank
|6,6063
|6,6461
|% -0,85
|Riyal
|1,6645
|1,6728
|% -0,76
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.588
|1.589
|11,73
|Altın Gr.
|319
|319
|-0,98
|Cumhuriyet
|2.126
|2.158
|6,00
|Tam
|2.109
|2.161
|-6,39
|Yarım
|1.019
|1.046
|-3,10
|Çeyrek
|511
|523
|-1,55
|Gümüş.Ons
|15,79
|15,83
|-0,02
|Gümüş Gr.
|3,17
|3,18
|-0,04
|B. Petrol
|35,02
|35,02
|1,80
Seans Raporu
- 13:01XU100 Endeks seansı %1, 6 değişimle 95137 puandan
- 13:00XU100 Endeks seansı %1, 61 değişimle 95150 puandan
- 12:59XU100 Endeks seansı %1, 44 değişimle 94986 puandan
- 12:58XU100 Endeks seansı %1, 32 değişimle 94877 puandan
- 12:57XU100 Endeks seansı %1, 3 değişimle 94857 puandan