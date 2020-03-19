***RHEAG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.03.2020 14:46
***RHEAG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RHEAG]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RHEAG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830704
BIST
14:3385.352
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -224,87
|Açılış
|: 84.940
|
|Önceki Kapanış
|: 85.577
|
86.879
En Düşük
84.803
14:336,5434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,0638
|Açılış
|: 6,5490
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4610
|
6,5461
En Düşük
6,4647
14:337,0493
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0250
|Açılış
|: 7,0370
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0420
|
7,1299
En Düşük
7,0268
14:33309,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,09
|Açılış
|: 309,80
|
|Önceki Kapanış
|: 309,72
|
313,11
En Düşük
305,93
BIST En Aktif Hisseler
|YGGYO
|12,54
|729.103
|% 10,00
|
|MRSHL
|35,20
|447.670
|% 10,00
|
|GEDIK
|12,73
|3.279.527
|% 9,93
|
|GLRYH
|1,66
|1.620.591
|% 9,93
|
|RTALB
|3,99
|1.140.968
|% 9,92
|
|LKMNH
|4,25
|779.323
|% -9,96
|
|DERIM
|2,90
|3.248.170
|% -9,94
|
|TSPOR
|2,19
|119.410.247
|% -9,88
|
|UZERB
|1,46
|16.410
|% -9,88
|
|IHGZT
|3,56
|34.959
|% -9,87
|
|ASELS
|21,46
|452.457.771
|% -1,29
|
|GARAN
|7,95
|435.123.233
|% -0,62
|
|THYAO
|8,02
|417.336.470
|% 1,52
|
|YKBNK
|1,96
|190.557.126
|% -1,01
|
|ISFIN
|2,75
|123.898.241
|% 5,77
|
|YKBNK
|1,96
|190.557.126
|% -1,01
|
|ODAS
|1,19
|84.620.459
|% -0,83
|
|IHLGM
|0,76
|46.265.948
|% -1,30
|
|GARAN
|7,95
|435.123.233
|% -0,62
|
|TSPOR
|2,19
|119.410.247
|% -9,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5200
|7,5578
|% 0,09
|
|Frank
|6,6405
|6,6805
|% -0,39
|
|Riyal
|1,7365
|1,7452
|% 0,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.473
|1.474
|-12,98
|
|Altın Gr.
|311
|311
|1,53
|
|Cumhuriyet
|2.073
|2.104
|-13,00
|
|Tam
|2.063
|2.116
|-15,46
|
|Yarım
|997
|1.023
|-7,48
|
|Çeyrek
|500
|512
|-3,74
|
|Gümüş.Ons
|11,94
|11,99
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|2,52
|2,52
|0,02
|
|B. Petrol
|26,22
|26,22
|1,34
|