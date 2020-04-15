***RHEAG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.04.2020 11:31
***RHEAG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RHEAG]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RHEAG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838299
BIST
14:5796.422
En Yüksek
|Değişim
|: -2,16%
|| -2.128,14
|Açılış
|: 98.945
|
|Önceki Kapanış
|: 98.550
|
99.044
En Düşük
94.602
14:576,8876
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,0712
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8876
En Düşük
6,8079
14:577,5144
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0290
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5161
En Düşük
7,4578
14:57381,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 2,84
|Açılış
|: 381,59
|
|Önceki Kapanış
|: 378,76
|
381,80
En Düşük
376,04
BIST En Aktif Hisseler
|VKING
|4,62
|6.134.736
|% 10,00
|
|SANFM
|7,92
|12.670.044
|% 10,00
|
|CASA
|13,64
|199.443
|% 10,00
|
|PETUN
|14,90
|60.671.873
|% 9,96
|
|RTALB
|8,65
|14.804.353
|% 9,91
|
|DOKTA
|24,30
|2.034.518
|% -9,93
|
|IHEVA
|2,09
|81.292.583
|% -9,91
|
|BMELK
|1,91
|864.270
|% -9,91
|
|TACTR
|2,76
|291.330
|% -9,80
|
|SNGYO
|1,11
|24.016.939
|% -9,76
|
|THYAO
|10,64
|1.889.525.895
|% -2,39
|
|PGSUS
|59,60
|1.554.244.802
|% -3,25
|
|ASELS
|26,48
|1.416.567.212
|% -2,93
|
|GARAN
|8,35
|703.934.838
|% -2,68
|
|TSPOR
|5,42
|593.334.740
|% 4,23
|
|THYAO
|10,64
|1.889.525.895
|% -2,39
|
|YKBNK
|1,96
|283.098.605
|% -3,92
|
|MNDRS
|1,54
|212.168.390
|% 4,76
|
|IHLGM
|1,04
|129.610.979
|% -5,45
|
|CEMAS
|0,99
|114.151.022
|% -5,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5785
|8,6216
|% -0,02
|
|Frank
|7,1012
|7,1440
|% 0,47
|
|Riyal
|1,8252
|1,8344
|% 0,95
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.720
|-6,84
|
|Altın Gr.
|381
|381
|2,59
|
|Cumhuriyet
|2.441
|2.502
|21,90
|
|Tam
|2.509
|2.575
|22,50
|
|Yarım
|1.220
|1.253
|10,90
|
|Çeyrek
|612
|627
|5,40
|
|Gümüş.Ons
|15,45
|15,49
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|-0,02
|
|B. Petrol
|28,35
|28,35
|-1,25
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