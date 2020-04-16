***RHEAG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.04.2020 11:23
***RHEAG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RHEAG]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RHEAG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838582
BIST
13:1495.954
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 98,89
|Açılış
|: 96.706
|
|Önceki Kapanış
|: 95.855
|
97.065
En Düşük
95.330
13:146,9102
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0019
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9273
En Düşük
6,8896
13:147,5227
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0204
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5446
En Düşük
7,5032
13:14383,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 2,33
|Açılış
|: 383,82
|
|Önceki Kapanış
|: 381,49
|
384,01
En Düşük
379,95
BIST En Aktif Hisseler
|LKMNH
|6,16
|29.806.887
|% 10,00
|
|EKIZ
|4,18
|303.961
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,33
|122.758
|% 10,00
|
|SODSN
|24,88
|114.299
|% 9,99
|
|RTALB
|9,51
|9.780.337
|% 9,94
|
|DOKTA
|21,88
|775.580
|% -9,96
|
|TSPOR
|4,90
|55.682.635
|% -9,93
|
|DOCO
|358,60
|69.034.371
|% -9,85
|
|UZERB
|2,53
|44.163
|% -9,32
|
|CLEBI
|78,45
|24.128.005
|% -8,94
|
|PGSUS
|51,05
|807.093.801
|% -7,94
|
|THYAO
|10,21
|570.273.185
|% -1,45
|
|ASELS
|26,64
|491.184.147
|% 0,76
|
|ECILC
|4,65
|443.806.008
|% 6,41
|
|MGROS
|29,34
|379.995.940
|% 1,66
|
|ECILC
|4,65
|443.806.008
|% 6,41
|
|IHLAS
|0,58
|37.891.881
|% -4,92
|
|IHLGM
|1,00
|59.769.807
|% -1,96
|
|THYAO
|10,21
|570.273.185
|% -1,45
|
|IHEVA
|1,92
|103.231.131
|% -8,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6109
|8,6540
|% -0,22
|
|Frank
|7,1255
|7,1684
|% -0,16
|
|Riyal
|1,8367
|1,8460
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.724
|7,74
|
|Altın Gr.
|383
|384
|2,05
|
|Cumhuriyet
|2.463
|2.520
|15,90
|
|Tam
|2.532
|2.593
|16,30
|
|Yarım
|1.232
|1.262
|7,90
|
|Çeyrek
|618
|631
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|15,46
|15,50
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,00
|
|B. Petrol
|28,34
|28,34
|0,65
|