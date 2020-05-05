RHEAG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|27,06
|2.813.915
|% 10,00
|IZTAR
|4,73
|1.305.479
|% 10,00
|CASA
|17,74
|190.918
|% 9,98
|GLRYH
|12,58
|1.882.396
|% 9,97
|EKIZ
|11,80
|353.740
|% 9,97
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,7757
|8,8197
|% 0,44
|Frank
|7,2816
|7,3255
|% 0,21
|Riyal
|1,8743
|1,8837
|% 0,30
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.697
|1.698
|-4,08
|Altın Gr.
|386
|386
|1,10
|Cumhuriyet
|2.475
|2.528
|2,70
|Tam
|2.551
|2.590
|2,70
|Yarım
|1.237
|1.266
|1,40
|Çeyrek
|621
|633
|0,60
|Gümüş.Ons
|14,81
|14,84
|0,02
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|0,03
|B. Petrol
|28,78
|28,78
|1,58
Seans Raporu
- 11:36GLRYH Yüzde 9.97 oranında artışla 12.58 lira fiyatla işlem gören hissede 149, 634 adet işlem
- 11:35IZTAR Yüzde 10.00 oranında artışla 4.73 lira fiyatla işlem gören hissede 276, 265 adet işlem
- 11:34 BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, DOHOL, VAKBN
- 11:34XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 324, 3 artarak (% 0.35 ) 93, 043
- 11:34 Tavandan işlem gören hisse senedleri : EGCEY, CASA, EGCYH, EGCYO, EKIZ, IZTAR, TACTR