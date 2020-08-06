***RHEAG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.08.2020 11:45
***RHEAG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RHEAG]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RHEAG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865633
BIST
17:261.045
En Yüksek
|Değişim
|: -4,32%
|| -47,17
|Açılış
|: 1.091
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.094
En Düşük
1.038
17:267,3063
En Yüksek
|Değişim
|: 3,71%
|| 0,2617
|Açılış
|: 45,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 45,1900
|
7,3108
En Düşük
7,0287
17:268,6683
En Yüksek
|Değişim
|: 3,48%
|| 0,2916
|Açılış
|: 12,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9800
|
8,6770
En Düşük
8,3315
17:266,62
En Yüksek
|Değişim
|: 8,28%
|| 0,51
|Açılış
|: 6,62
|
|Önceki Kapanış
|: 6,11
|
6,67
En Düşük
6,08
BIST En Aktif Hisseler
|PINSU
|5,50
|34.163.481
|% 10,00
|
|RTALB
|47,18
|96.650.141
|% 9,98
|
|KLGYO
|8,71
|38.620.703
|% 9,97
|
|ULUUN
|10,71
|245.365.304
|% 9,96
|
|ERSU
|4,42
|32.019.234
|% 9,95
|
|KONYA
|388,80
|36.873.805
|% -10,00
|
|FLAP
|3,51
|22.417.499
|% -10,00
|
|HLGYO
|2,16
|93.602.756
|% -10,00
|
|DZGYO
|8,37
|22.574.849
|% -10,00
|
|ALCAR
|71,10
|4.886.207
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,92
|2.261.659.156
|% -8,13
|
|GARAN
|6,53
|1.353.194.785
|% -3,69
|
|SISE
|5,93
|1.088.406.384
|% -4,97
|
|AKBNK
|4,75
|1.064.732.513
|% -5,38
|
|ASELS
|15,75
|985.900.984
|% -6,47
|
|EKGYO
|1,92
|2.261.659.156
|% -8,13
|
|ODAS
|2,15
|578.613.545
|% -8,12
|
|YKBNK
|2,06
|467.674.267
|% -2,37
|
|AKBNK
|4,75
|1.064.732.513
|% -5,38
|
|GARAN
|6,53
|1.353.194.785
|% -3,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5651
|9,6131
|% 3,82
|
|Frank
|7,9709
|8,0189
|% 3,18
|
|Riyal
|1,9401
|1,9498
|% 3,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.059
|2.060
|21,40
|
|Altın Gr.
|483
|483
|21,14
|
|Cumhuriyet
|3.205
|3.351
|257,00
|
|Tam
|3.302
|3.468
|284,20
|
|Yarım
|1.603
|1.681
|126,40
|
|Çeyrek
|804
|845
|67,10
|
|Gümüş.Ons
|28,21
|28,24
|1,27
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|0,51
|
|B. Petrol
|45,39
|45,39
|0,20
|