***RHEAG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.11.2020 10:03
***RHEAG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RHEAG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885570
BIST
10:311.140
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 6,25
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.134
|
1.141
En Düşük
1.133
10:318,4558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0157
|Açılış
|: 8,4460
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3680
|
8,4564
En Düşük
8,4096
10:319,8676
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0443
|Açılış
|: 9,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7350
|
9,8676
En Düşük
9,7754
10:31513,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,90
|Açılış
|: 513,48
|
|Önceki Kapanış
|: 514,38
|
514,87
En Düşük
511,53
BIST En Aktif Hisseler10:29
|KARTN
|2.193,40
|103.650.816
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|498.948
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|498.948
|% 10,00
|
|PKENT
|650,10
|62.410
|% 10,00
|
|BALAT
|7,59
|239.548
|% 10,00
|
|EMNIS
|17,55
|61.232
|% -10,00
|
|UZERB
|36,54
|79.401
|% -10,00
|
|BURVA
|64,40
|587.135
|% -9,99
|
|ARTI
|5,92
|133.851
|% -9,89
|
|ATSYH
|4,94
|610.204
|% -9,85
|
|TSKB
|2,38
|264.586.462
|% -6,67
|
|KRDMD
|3,37
|252.793.646
|% -1,17
|
|ODAS
|3,30
|233.147.317
|% 3,45
|
|GARAN
|6,67
|201.002.120
|% 0,91
|
|PETKM
|4,21
|162.445.971
|% 2,68
|
|TSKB
|2,38
|264.586.462
|% -6,67
|
|KRDMD
|3,37
|252.793.646
|% -1,17
|
|ODAS
|3,30
|233.147.317
|% 3,45
|
|YKBNK
|2,22
|97.014.281
|% 1,37
|
|PETKM
|4,21
|162.445.971
|% 2,68
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4519
|8,4556
|% 0,18
|
|Euro
|9,8597
|9,8695
|% 0,47
|
|Sterlin
|10,8870
|10,9416
|% 0,17
|
|Frank
|9,1648
|9,2200
|% 0,24
|
|Riyal
|2,2452
|2,2565
|% 0,06
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.894
|-2,01
|
|Altın Gr.
|514
|514
|-0,07
|
|Cumhuriyet
|3.398
|3.450
|60,00
|
|Tam
|3.383
|3.467
|51,34
|
|Yarım
|1.635
|1.677
|24,84
|
|Çeyrek
|820
|839
|12,42
|
|Gümüş.Ons
|23,95
|23,98
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|-0,02
|
|B. Petrol
|38,86
|38,86
|-0,11
|
Seans Raporu
10:29
daha fazla
-
10:45
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TSKB, KRDMD, PGSUS
-
10:45
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PETKM, YKBNK, TUPRS
-
10:45XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 89 artarak (% 0.38 ) 1, 024
-
10:45
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VAKFN, CEOEM, PKENT, EUYO, EUKYO, BRKO, MEGAP, MEGAP, ETYAT, VANGD
-
10:45
Tabandan işlem gören hisse senetleri : UZERB, AVHOL, ATSYH, KERVN, BURVA, EMNIS, ARTI