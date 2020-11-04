***RHEAG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.11.2020 10:00
***RHEAG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RHEAG]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RHEAG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886024
BIST
11:241.165
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 13,85
|Açılış
|: 1.155
|
|Önceki Kapanış
|: 1.151
|
1.167
En Düşük
1.154
11:248,4966
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,0854
|Açılış
|: 8,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5500
|
8,5255
En Düşük
8,3862
11:249,9378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,0964
|Açılış
|: 9,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9900
|
9,9395
En Düşük
9,7727
11:24516,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,56
|Açılış
|: 516,50
|
|Önceki Kapanış
|: 514,94
|
520,20
En Düşük
511,02
BIST En Aktif Hisseler11:24
|PKENT
|715,10
|40.046
|% 10,00
|
|VANGD
|10,78
|4.574.827
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.223,00
|60.107.926
|% 9,99
|
|EUYO
|11,67
|8.393.788
|% 9,99
|
|MEGAP
|13,55
|2.045.047
|% 9,98
|
|POLTK
|291,50
|40.810
|% -9,98
|
|ATSYH
|5,42
|227.255
|% -9,97
|
|ARTI
|5,33
|376.016
|% -9,97
|
|EMNIS
|15,80
|44.240
|% -9,97
|
|DAGHL
|15,00
|676.680
|% -9,96
|
|GARAN
|6,99
|1.152.430.942
|% 0,58
|
|HALKB
|5,10
|466.866.382
|% 4,29
|
|TSKB
|2,21
|396.158.708
|% -3,91
|
|KRDMD
|3,36
|383.764.318
|% 2,75
|
|VAKBN
|4,06
|380.804.513
|% 1,50
|
|TSKB
|2,21
|396.158.708
|% -3,91
|
|GARAN
|6,99
|1.152.430.942
|% 0,58
|
|YKBNK
|2,32
|306.470.346
|% -0,43
|
|KRDMD
|3,36
|383.764.318
|% 2,75
|
|VAKBN
|4,06
|380.804.513
|% 1,50
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4902
|8,4966
|% 1,02
|
|Euro
|9,9248
|9,9378
|% 0,98
|
|Sterlin
|10,9455
|11,0004
|% 0,30
|
|Frank
|9,2404
|9,2961
|% 0,79
|
|Riyal
|2,2579
|2,2692
|% 1,06
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.890
|1.891
|-15,55
|
|Altın Gr.
|516
|516
|1,53
|
|Cumhuriyet
|3.474
|3.527
|77,00
|
|Tam
|3.451
|3.538
|70,58
|
|Yarım
|1.668
|1.711
|34,14
|
|Çeyrek
|837
|856
|17,07
|
|Gümüş.Ons
|23,57
|23,61
|-0,56
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|-0,08
|
|B. Petrol
|39,71
|39,71
|0,00
|