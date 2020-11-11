***RHEAG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.11.2020 10:55
***RHEAG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RHEAG]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RHEAG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887913
BIST
12:151.257
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 13,62
|Açılış
|: 1.250
|
|Önceki Kapanış
|: 1.243
|
1.258
En Düşük
1.248
12:158,0703
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -0,0857
|Açılış
|: 8,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2300
|
8,2029
En Düşük
8,0614
12:159,5245
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -0,1098
|Açılış
|: 9,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7065
En Düşük
9,5109
12:15487,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -3,20
|Açılış
|: 487,27
|
|Önceki Kapanış
|: 491,04
|
496,47
En Düşük
486,94
BIST En Aktif Hisseler12:15
|KLGYO
|2,70
|56.080.801
|% 32,80
|
|BFREN
|1.041,70
|52.918.931
|% 10,00
|
|MARTI
|3,19
|26.394.067
|% 10,00
|
|ALCAR
|169,40
|52.548.506
|% 10,00
|
|ETILR
|4,51
|182.267
|% 10,00
|
|KERVN
|0,78
|476.045
|% -9,30
|
|BALAT
|6,85
|141.254
|% -8,91
|
|MERKO
|12,00
|5.446.164
|% -6,90
|
|DAGHL
|17,00
|587.503
|% -5,40
|
|BLCYT
|6,84
|24.086.861
|% -4,87
|
|KRDMD
|3,95
|1.447.730.389
|% 5,90
|
|THYAO
|11,39
|1.158.578.732
|% -0,96
|
|GARAN
|7,88
|1.028.571.624
|% 1,55
|
|ASELS
|18,57
|741.542.793
|% 3,00
|
|TCELL
|15,66
|726.649.454
|% 1,82
|
|KRDMD
|3,95
|1.447.730.389
|% 5,90
|
|YKBNK
|2,61
|377.972.331
|% 2,35
|
|GARAN
|7,88
|1.028.571.624
|% 1,55
|
|ODAS
|3,70
|466.977.324
|% 0,82
|
|PETKM
|4,59
|517.410.894
|% 1,77
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0606
|8,0703
|% -1,05
|
|Euro
|9,5127
|9,5245
|% -1,14
|
|Sterlin
|10,7086
|10,7623
|% -0,58
|
|Frank
|8,7829
|8,8358
|% -1,00
|
|Riyal
|2,1492
|2,1600
|% -0,85
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.878
|4,77
|
|Altın Gr.
|489
|489
|-1,54
|
|Cumhuriyet
|3.261
|3.310
|-35,00
|
|Tam
|3.244
|3.328
|-36,02
|
|Yarım
|1.568
|1.610
|-17,43
|
|Çeyrek
|786
|805
|-8,71
|
|Gümüş.Ons
|24,26
|24,29
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|0,00
|
|B. Petrol
|44,64
|44,64
|1,03
|