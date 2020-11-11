***RHEAG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.11.2020 11:20
***RHEAG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RHEAG]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RHEAG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887917
BIST
12:381.256
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 13,30
|Açılış
|: 1.250
|
|Önceki Kapanış
|: 1.243
|
1.258
En Düşük
1.248
12:388,0877
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -0,0683
|Açılış
|: 8,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2300
|
8,2029
En Düşük
8,0614
12:389,5335
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -0,1008
|Açılış
|: 9,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7065
En Düşük
9,5109
12:38488,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -2,73
|Açılış
|: 488,27
|
|Önceki Kapanış
|: 491,04
|
496,47
En Düşük
486,82
BIST En Aktif Hisseler12:36
|KLGYO
|2,68
|58.721.702
|% 31,81
|
|ALCAR
|169,40
|52.627.785
|% 10,00
|
|MARTI
|3,19
|26.724.627
|% 10,00
|
|BFREN
|1.041,70
|53.161.647
|% 10,00
|
|ETILR
|4,51
|182.267
|% 10,00
|
|KERVN
|0,78
|476.045
|% -9,30
|
|BALAT
|6,85
|141.254
|% -8,91
|
|MERKO
|12,00
|5.446.164
|% -6,90
|
|DAGHL
|17,00
|587.503
|% -5,40
|
|BLCYT
|6,83
|25.053.190
|% -5,01
|
|KRDMD
|3,92
|1.522.594.544
|% 5,09
|
|GARAN
|7,86
|1.299.761.618
|% 1,29
|
|THYAO
|11,34
|1.206.992.140
|% -1,39
|
|TCELL
|15,64
|812.805.747
|% 1,69
|
|ASELS
|18,53
|803.985.740
|% 2,77
|
|KRDMD
|3,92
|1.522.594.544
|% 5,09
|
|GARAN
|7,86
|1.299.761.618
|% 1,29
|
|YKBNK
|2,61
|406.637.021
|% 2,35
|
|ODAS
|3,70
|483.919.096
|% 0,82
|
|PETKM
|4,56
|593.119.884
|% 1,11
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0758
|8,0853
|% -0,87
|
|Euro
|9,5198
|9,5350
|% -1,03
|
|Sterlin
|10,6911
|10,7447
|% -0,75
|
|Frank
|8,7648
|8,8176
|% -1,20
|
|Riyal
|2,1443
|2,1551
|% -1,07
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.879
|6,40
|
|Altın Gr.
|487
|487
|-3,89
|
|Cumhuriyet
|3.251
|3.300
|-45,00
|
|Tam
|3.229
|3.313
|-50,86
|
|Yarım
|1.561
|1.603
|-24,61
|
|Çeyrek
|783
|801
|-12,30
|
|Gümüş.Ons
|24,27
|24,33
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|-0,03
|
|B. Petrol
|44,72
|44,72
|1,11
|