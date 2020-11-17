***RHEAG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.11.2020 10:00
***RHEAG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RHEAG]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RHEAG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888798
BIST
11:211.278
En Yüksek
|Değişim
|: -1,19%
|| -15,42
|Açılış
|: 1.292
|
|Önceki Kapanış
|: 1.293
|
1.293
En Düşük
1.277
11:217,7415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0347
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7470
En Düşük
7,6843
11:219,1863
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0426
|Açılış
|: 9,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1450
|
9,1931
En Düşük
9,1109
11:21469,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,51
|Açılış
|: 469,49
|
|Önceki Kapanış
|: 467,98
|
470,55
En Düşük
466,13
BIST En Aktif Hisseler11:21
|SAFKR
|7,92
|4.851.467
|% 10,00
|
|YESIL
|48,28
|14.571.153
|% 9,98
|
|VAKKO
|7,17
|43.946.500
|% 9,97
|
|MARKA
|8,96
|1.117.151
|% 9,94
|
|BMELK
|22,84
|1.298.934
|% 9,91
|
|UZERB
|26,28
|578.423
|% -10,00
|
|TKURU
|348,80
|18.138
|% -9,99
|
|OZRDN
|9,45
|249.726
|% -9,91
|
|EUYO
|6,30
|566.042
|% -9,87
|
|KSTUR
|175,00
|75.600
|% -9,79
|
|GARAN
|8,80
|1.131.583.154
|% -1,68
|
|KRDMD
|4,31
|450.242.235
|% -1,60
|
|EKGYO
|1,91
|426.397.895
|% 1,06
|
|THYAO
|11,59
|313.964.165
|% -1,61
|
|YKBNK
|2,81
|290.806.080
|% -1,75
|
|EKGYO
|1,91
|426.397.895
|% 1,06
|
|GARAN
|8,80
|1.131.583.154
|% -1,68
|
|KRDMD
|4,31
|450.242.235
|% -1,60
|
|YKBNK
|2,81
|290.806.080
|% -1,75
|
|BSOKE
|2,78
|174.130.138
|% 6,51
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7340
|7,7415
|% 0,45
|
|Euro
|9,1806
|9,1863
|% 0,47
|
|Sterlin
|10,1803
|10,2313
|% 0,36
|
|Frank
|8,4422
|8,4931
|% 0,30
|
|Riyal
|2,0547
|2,0650
|% 0,24
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.888
|0,09
|
|Altın Gr.
|469
|469
|1,22
|
|Cumhuriyet
|3.122
|3.169
|5,00
|
|Tam
|3.106
|3.184
|9,13
|
|Yarım
|1.501
|1.540
|4,42
|
|Çeyrek
|753
|770
|2,21
|
|Gümüş.Ons
|24,55
|24,58
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|-0,04
|
|B. Petrol
|44,05
|44,05
|0,23
|