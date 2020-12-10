***RHEAG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.12.2020 10:00
***RHEAG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RHEAG]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RHEAG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892597
BIST
11:181.354
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 3,20
|Açılış
|: 1.353
|
|Önceki Kapanış
|: 1.350
|
1.360
En Düşük
1.350
11:187,8640
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0396
|Açılış
|: 7,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8150
|
7,8691
En Düşük
7,8188
11:189,5203
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0682
|Açılış
|: 9,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4500
|
9,5272
En Düşük
9,4454
11:18464,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,89
|Açılış
|: 464,13
|
|Önceki Kapanış
|: 462,17
|
464,43
En Düşük
461,06
BIST En Aktif Hisseler11:16
|DITAS
|35,20
|3.676.464
|% 10,00
|
|BALAT
|8,37
|311.665
|% 9,99
|
|POLTK
|328,60
|241.850
|% 9,97
|
|KRVGD
|14,47
|91.096.623
|% 9,95
|
|LINK
|51,50
|10.302.411
|% 9,95
|
|SNKRN
|6,32
|47.078
|% -9,97
|
|ADESE
|2,85
|46.452.953
|% -5,63
|
|TKNSA
|13,35
|23.113.093
|% -5,39
|
|ITTFH
|2,67
|260.701.489
|% -4,30
|
|IZMDC
|16,53
|13.501.014
|% -3,90
|
|KRDMD
|5,28
|861.433.240
|% 3,73
|
|PETKM
|4,80
|708.119.597
|% 1,27
|
|SISE
|7,15
|621.132.140
|% 1,71
|
|ODAS
|3,78
|484.006.748
|% 2,16
|
|GARAN
|9,30
|380.946.722
|% 0,22
|
|KRDMD
|5,28
|861.433.240
|% 3,73
|
|PETKM
|4,80
|708.119.597
|% 1,27
|
|ODAS
|3,78
|484.006.748
|% 2,16
|
|DOHOL
|3,05
|335.618.987
|% -2,24
|
|ITTFH
|2,67
|260.701.489
|% -4,30
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8581
|7,8622
|% 0,48
|
|Euro
|9,5130
|9,5198
|% 0,72
|
|Sterlin
|10,4265
|10,4788
|% -0,16
|
|Frank
|8,8037
|8,8567
|% 0,56
|
|Riyal
|2,0884
|2,0988
|% 0,49
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.836
|-2,58
|
|Altın Gr.
|464
|464
|1,47
|
|Cumhuriyet
|3.094
|3.141
|-24,00
|
|Tam
|3.078
|3.155
|-25,20
|
|Yarım
|1.488
|1.526
|-12,19
|
|Çeyrek
|746
|763
|-6,10
|
|Gümüş.Ons
|23,84
|23,88
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,03
|0,01
|
|B. Petrol
|48,94
|48,94
|0,08
|