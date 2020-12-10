***RHEAG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.12.2020 15:43
***RHEAG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RHEAG]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RHEAG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892641
BIST
15:571.363
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 12,95
|Açılış
|: 1.353
|
|Önceki Kapanış
|: 1.350
|
1.367
En Düşük
1.350
15:577,8652
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0408
|Açılış
|: 7,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8150
|
7,8776
En Düşük
7,8188
15:579,5419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,0898
|Açılış
|: 9,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4500
|
9,5481
En Düşük
9,4454
15:57464,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 2,27
|Açılış
|: 464,43
|
|Önceki Kapanış
|: 462,17
|
465,50
En Düşük
461,06
BIST En Aktif Hisseler15:55
|EUKYO
|4,07
|3.330.259
|% 10,00
|
|DITAS
|35,20
|4.384.090
|% 10,00
|
|BERA
|19,87
|86.440.507
|% 9,96
|
|KRVGD
|14,47
|93.120.600
|% 9,95
|
|SNPAM
|25,42
|10.471.463
|% 9,95
|
|SNKRN
|6,32
|350.956
|% -9,97
|
|SELEC
|16,51
|749.998.733
|% -8,18
|
|SUMAS
|35,22
|246.162
|% -7,61
|
|ITTFH
|2,64
|422.687.683
|% -5,38
|
|RHEAG
|4,37
|31.503.232
|% -5,00
|
|SISE
|7,31
|2.980.081.322
|% 3,98
|
|ODAS
|3,96
|1.808.355.105
|% 7,03
|
|KRDMD
|5,25
|1.349.978.443
|% 3,14
|
|PETKM
|4,74
|1.228.887.840
|% 0,00
|
|SELEC
|16,51
|749.998.733
|% -8,18
|
|ODAS
|3,96
|1.808.355.105
|% 7,03
|
|SISE
|7,31
|2.980.081.322
|% 3,98
|
|KRDMD
|5,25
|1.349.978.443
|% 3,14
|
|PETKM
|4,74
|1.228.887.840
|% 0,00
|
|ITTFH
|2,64
|422.687.683
|% -5,38
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8613
|7,8664
|% 0,54
|
|Euro
|9,5335
|9,5423
|% 0,95
|
|Sterlin
|10,4197
|10,4719
|% -0,23
|
|Frank
|8,8204
|8,8736
|% 0,75
|
|Riyal
|2,0908
|2,1013
|% 0,61
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|-2,32
|
|Altın Gr.
|465
|465
|2,61
|
|Cumhuriyet
|3.080
|3.126
|-15,00
|
|Tam
|3.065
|3.142
|-12,94
|
|Yarım
|1.481
|1.520
|-6,26
|
|Çeyrek
|743
|760
|-3,13
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,91
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,04
|0,03
|
|B. Petrol
|49,50
|49,50
|0,64
|