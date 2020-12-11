***RHEAG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.12.2020 10:23
***RHEAG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RHEAG]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RHEAG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892743
BIST
10:231.357
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 3,97
|Açılış
|: 1.352
|
|Önceki Kapanış
|: 1.353
|
1.357
En Düşük
1.349
10:237,9306
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0403
|Açılış
|: 7,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8150
|
7,9394
En Düşük
7,8772
10:239,6327
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0408
|Açılış
|: 9,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4500
|
9,6525
En Düşük
9,5637
10:23467,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 2,03
|Açılış
|: 467,86
|
|Önceki Kapanış
|: 465,83
|
468,78
En Düşük
465,16
BIST En Aktif Hisseler10:21
|LINK
|56,65
|17.912.928
|% 10,00
|
|DITAS
|38,72
|4.250.720
|% 10,00
|
|SNKRN
|6,95
|1.055.086
|% 9,97
|
|KRVGD
|15,91
|44.289.940
|% 9,95
|
|SILVR
|7,93
|27.783.265
|% 9,83
|
|CASA
|117,90
|167.418
|% -10,00
|
|SELEC
|15,20
|7.123.219
|% -7,43
|
|ADESE
|2,62
|4.886.807
|% -6,43
|
|MERIT
|75,00
|31.425
|% -6,25
|
|PKENT
|923,40
|322.157
|% -5,96
|
|SISE
|7,19
|462.104.329
|% 0,42
|
|GARAN
|9,49
|266.911.436
|% -0,11
|
|PETKM
|4,82
|241.168.015
|% 2,12
|
|ODAS
|3,79
|225.666.625
|% -2,32
|
|ASELS
|17,42
|147.164.481
|% -1,19
|
|SISE
|7,19
|462.104.329
|% 0,42
|
|ODAS
|3,79
|225.666.625
|% -2,32
|
|PETKM
|4,82
|241.168.015
|% 2,12
|
|TSKB
|1,82
|88.206.028
|% -0,55
|
|ALBRK
|1,81
|84.728.679
|% 0,56
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9337
|7,9374
|% 0,60
|
|Euro
|9,6351
|9,6432
|% 0,53
|
|Sterlin
|10,5192
|10,5720
|% 0,53
|
|Frank
|8,9040
|8,9577
|% 0,46
|
|Riyal
|2,1054
|2,1159
|% 0,36
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|0,31
|
|Altın Gr.
|467
|467
|0,79
|
|Cumhuriyet
|3.093
|3.140
|-1,00
|
|Tam
|3.075
|3.153
|-2,79
|
|Yarım
|1.486
|1.525
|-1,35
|
|Çeyrek
|745
|763
|-0,67
|
|Gümüş.Ons
|23,93
|23,97
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|-0,01
|
|B. Petrol
|50,52
|50,52
|0,27
|