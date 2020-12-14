***RHEAG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.12.2020 16:15
***RHEAG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RHEAG]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RHEAG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893027
BIST
17:291.390
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 19,05
|Açılış
|: 1.378
|
|Önceki Kapanış
|: 1.371
|
1.395
En Düşük
1.378
17:297,8468
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0047
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8700
|
7,9369
En Düşük
7,8243
17:299,5514
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0480
|Açılış
|: 9,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,6478
En Düşük
9,5160
17:29461,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -1,83
|Açılış
|: 461,97
|
|Önceki Kapanış
|: 463,80
|
468,54
En Düşük
459,28
BIST En Aktif Hisseler17:27
|VERTU
|10,67
|28.301.453
|% 10,00
|
|YAPRK
|45,10
|1.159.502
|% 10,00
|
|UZERB
|46,46
|571.783
|% 9,99
|
|OZKGY
|5,51
|353.397.081
|% 9,98
|
|OZKGY
|5,51
|353.397.081
|% 9,98
|
|BERA
|19,66
|220.275.517
|% -9,98
|
|PAMEL
|22,38
|3.367.197
|% -9,98
|
|SEYKM
|25,08
|9.909.359
|% -9,98
|
|COSMO
|7,16
|445.500
|% -9,94
|
|BASCM
|10,81
|175.028
|% -9,16
|
|PETKM
|4,86
|2.143.587.659
|% 1,46
|
|SISE
|7,33
|2.059.317.755
|% 1,38
|
|GARAN
|9,70
|1.995.134.256
|% 1,78
|
|THYAO
|12,64
|1.836.975.521
|% 1,85
|
|KRVGD
|16,06
|1.660.884.618
|% 0,94
|
|PETKM
|4,86
|2.143.587.659
|% 1,46
|
|ODAS
|3,93
|1.373.142.874
|% 7,67
|
|YKBNK
|3,08
|921.513.749
|% 2,67
|
|SISE
|7,33
|2.059.317.755
|% 1,38
|
|IHLAS
|1,39
|356.213.692
|% 7,75
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8440
|7,8498
|% 0,10
|
|Euro
|9,5486
|9,5544
|% 0,54
|
|Sterlin
|10,4600
|10,5124
|% 1,15
|
|Frank
|8,8125
|8,8656
|% 0,33
|
|Riyal
|2,0839
|2,0944
|% -0,03
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.837
|-2,63
|
|Altın Gr.
|462
|462
|-1,98
|
|Cumhuriyet
|3.070
|3.117
|-14,00
|
|Tam
|3.057
|3.135
|-15,75
|
|Yarım
|1.478
|1.516
|-7,62
|
|Çeyrek
|741
|758
|-3,81
|
|Gümüş.Ons
|24,11
|24,15
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|0,03
|
|B. Petrol
|50,40
|50,40
|0,42
|
Seans Raporu
17:27
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17:42AKSUE
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17:41EGPRO
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17:39XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 44 artarak (% 1.41 ) 1, 542
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17:39XU100
Endeks 1, 390 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 4 üstünde . İşlem hacmi 27, 022.00 milyon TL de
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17:39ASUZU
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