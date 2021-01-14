***RHEAG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.01.2021 15:34
***RHEAG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RHEAG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902127
BIST
16:291.554
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -4,90
|Açılış
|: 1.567
|
|Önceki Kapanış
|: 1.559
|
1.568
En Düşük
1.552
16:297,3801
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0227
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,4582
En Düşük
7,3646
16:298,9638
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0366
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0300
|
9,0707
En Düşük
8,9380
16:29436,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -2,94
|Açılış
|: 436,77
|
|Önceki Kapanış
|: 439,54
|
441,73
En Düşük
435,43
BIST En Aktif Hisseler16:28
|PKENT
|979,00
|2.177.905
|% 10,00
|
|YAPRK
|117,80
|26.653.432
|% 9,99
|
|KSTUR
|189,30
|1.461.317
|% 9,99
|
|YESIL
|167,50
|72.900.665
|% 9,98
|
|POLTK
|437,40
|34.379.203
|% 9,98
|
|AYES
|9,81
|356.835
|% -10,00
|
|EMNIS
|41,92
|5.340.315
|% -9,97
|
|MZHLD
|32,86
|341.563
|% -9,97
|
|KUTPO
|55,60
|125.925.063
|% -9,96
|
|UZERB
|86,75
|3.328.217
|% -9,96
|
|THYAO
|13,23
|1.796.719.763
|% -0,38
|
|DOHOL
|3,68
|1.452.991.302
|% -2,65
|
|KOZAL
|113,20
|1.035.925.906
|% -0,88
|
|TCELL
|16,89
|1.019.677.206
|% -1,52
|
|EKGYO
|2,48
|1.009.516.542
|% 1,22
|
|SKBNK
|1,64
|858.277.700
|% 2,50
|
|EKGYO
|2,48
|1.009.516.542
|% 1,22
|
|DOHOL
|3,68
|1.452.991.302
|% -2,65
|
|TSKB
|1,89
|408.127.787
|% -0,53
|
|YYAPI
|2,26
|297.819.870
|% 6,60
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3743
|7,3774
|% -0,34
|
|Euro
|8,9543
|8,9592
|% -0,46
|
|Sterlin
|10,0226
|10,0728
|% -0,37
|
|Frank
|8,2408
|8,2904
|% -0,79
|
|Riyal
|1,9597
|1,9695
|% -0,40
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.840
|-8,45
|
|Altın Gr.
|436
|436
|-3,05
|
|Cumhuriyet
|2.905
|2.949
|-45,00
|
|Tam
|2.888
|2.961
|-47,31
|
|Yarım
|1.396
|1.432
|-22,88
|
|Çeyrek
|700
|716
|-11,45
|
|Gümüş.Ons
|25,26
|25,29
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|0,01
|
|B. Petrol
|55,67
|55,67
|-0,39
|
Seans Raporu
16:28
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