***RHEAG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.02.2021 10:00
***RHEAG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RHEAG]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RHEAG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912064
BIST
11:521.519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,09
|Açılış
|: 1.507
|
|Önceki Kapanış
|: 1.518
|
1.523
En Düşük
1.496
11:527,1556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0504
|Açılış
|: 7,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0670
|
7,1572
En Düşük
7,0712
11:528,7095
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0729
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,7110
En Düşük
8,5921
11:52413,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,46
|Açılış
|: 413,99
|
|Önceki Kapanış
|: 412,53
|
415,73
En Düşük
411,33
BIST En Aktif Hisseler11:52
|CASA
|195,80
|916.344
|% 10,00
|
|MERIT
|377,00
|1.870.297
|% 9,98
|
|KSTUR
|315,10
|714.017
|% 9,98
|
|GEDIK
|26,56
|11.784.062
|% 9,21
|
|TACTR
|28,00
|49.728
|% 8,19
|
|MZHLD
|37,26
|176.352
|% -10,00
|
|IZTAR
|22,50
|535.545
|% -10,00
|
|EPLAS
|34,58
|415.548
|% -9,99
|
|RODRG
|19,48
|716.572
|% -9,98
|
|DIRIT
|7,22
|220.318
|% -9,98
|
|SASA
|39,18
|1.102.994.780
|% 7,87
|
|KOZAL
|136,70
|829.483.301
|% 2,47
|
|ASELS
|17,70
|792.003.327
|% 3,63
|
|PETKM
|5,31
|678.191.670
|% -2,21
|
|GUBRF
|83,50
|542.541.730
|% 1,52
|
|IHLAS
|0,93
|129.010.859
|% -6,06
|
|PETKM
|5,31
|678.191.670
|% -2,21
|
|SKBNK
|1,42
|147.541.545
|% -0,70
|
|TSKB
|1,80
|176.259.627
|% 0,00
|
|ODAS
|4,07
|376.467.997
|% 2,26
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1520
|7,1556
|% 0,71
|
|Euro
|8,7031
|8,7095
|% 0,84
|
|Sterlin
|10,0692
|10,1197
|% 0,70
|
|Frank
|7,8133
|7,8604
|% -0,08
|
|Riyal
|1,8934
|1,9029
|% 0,22
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|1,30
|
|Altın Gr.
|414
|414
|1,12
|
|Cumhuriyet
|2.731
|2.772
|23,00
|
|Tam
|2.719
|2.787
|23,95
|
|Yarım
|1.314
|1.348
|11,58
|
|Çeyrek
|659
|674
|5,80
|
|Gümüş.Ons
|27,75
|27,78
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|0,03
|
|B. Petrol
|64,28
|64,28
|-0,20
|
Seans Raporu
11:52
daha fazla
-
12:06
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PETKM, PGSUS, KRDMD
-
12:06XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 65 artarak (% 0.12 ) 1, 322
-
12:06
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EPLAS, KARSN, IZTAR, DIRIT, RODRG, MZHLD
-
12:06
MNDRS, SUMAS, LUKSK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
12:06
MEGAP, BURVA, DITAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında