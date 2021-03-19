***RHEAG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.03.2021 15:02
***RHEAG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RHEAG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919265
BIST
14:561.530
En Yüksek
|Değişim
|: -1,35%
|| -20,91
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.551
|
1.554
En Düşük
1.527
14:567,2556
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -0,0670
|Açılış
|: 7,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3800
|
7,3636
En Düşük
7,2362
14:568,6409
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -0,0975
|Açılış
|: 8,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8000
|
8,7866
En Düşük
8,6147
14:56405,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -3,04
|Açılış
|: 405,71
|
|Önceki Kapanış
|: 408,75
|
412,59
En Düşük
404,03
BIST En Aktif Hisseler14:56
|ORMA
|18,70
|411.157
|% 10,00
|
|ARSAN
|10,13
|10.135.389
|% 9,99
|
|TRILC
|28,48
|56.179.733
|% 9,96
|
|UMPAS
|1,82
|511.773
|% 9,64
|
|VESTL
|31,80
|557.635.324
|% 9,05
|
|CLEBI
|301,80
|407.972.797
|% -8,55
|
|MNDRS
|3,34
|137.197.688
|% -8,49
|
|SANKO
|13,25
|95.125.495
|% -7,92
|
|DOKTA
|37,92
|7.507.902
|% -6,88
|
|SKTAS
|5,18
|16.886.132
|% -6,67
|
|FROTO
|215,40
|1.279.752.796
|% 1,60
|
|THYAO
|13,82
|984.783.768
|% -0,86
|
|GLYHO
|6,11
|777.495.184
|% -4,08
|
|SISE
|7,72
|618.038.670
|% -1,40
|
|GARAN
|8,89
|591.139.357
|% -1,66
|
|SKBNK
|1,31
|240.821.996
|% -2,24
|
|TSKB
|1,63
|219.333.154
|% -4,12
|
|GLYHO
|6,11
|777.495.184
|% -4,08
|
|EKGYO
|2,11
|239.060.217
|% -2,76
|
|ODAS
|3,77
|421.199.969
|% -6,22
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2508
|7,2556
|% -0,91
|
|Euro
|8,6343
|8,6409
|% -1,12
|
|Sterlin
|10,0541
|10,1045
|% -1,11
|
|Frank
|7,7730
|7,8198
|% -1,13
|
|Riyal
|1,9255
|1,9351
|% -1,06
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.741
|4,29
|
|Altın Gr.
|405
|405
|-3,98
|
|Cumhuriyet
|2.693
|2.734
|-33,00
|
|Tam
|2.679
|2.749
|-31,16
|
|Yarım
|1.295
|1.330
|-15,08
|
|Çeyrek
|650
|665
|-7,54
|
|Gümüş.Ons
|26,15
|26,19
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,08
|-0,06
|
|B. Petrol
|63,36
|63,36
|0,08
|