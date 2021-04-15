***RHEAG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.04.2021 14:17
***RHEAG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RHEAG]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RHEAG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928457
BIST
14:301.403
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -6,37
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.419
En Düşük
1.398
14:308,1154
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0447
|Açılış
|: 8,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,1571
En Düşük
8,0064
14:309,7272
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0446
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6550
|
9,7728
En Düşük
9,6004
14:30456,49
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 6,16
|Açılış
|: 456,49
|
|Önceki Kapanış
|: 450,33
|
458,00
En Düşük
449,68
BIST En Aktif Hisseler14:30
|TRGYO
|3,85
|270.714.307
|% 10,00
|
|BTCIM
|13,73
|8.053.441
|% 9,93
|
|BRKO
|1,54
|1.115.252
|% 8,45
|
|MMCAS
|5,40
|21.997
|% 8,00
|
|SAYAS
|29,88
|32.639.583
|% 7,79
|
|ITTFH
|2,34
|126.877.973
|% -10,00
|
|SNKRN
|34,20
|871.334
|% -10,00
|
|TUREX
|17,38
|494.501.267
|% -9,99
|
|TKURU
|298,30
|1.486.727
|% -9,99
|
|KRTEK
|14,63
|10.374.887
|% -9,97
|
|GARAN
|7,22
|4.278.919.499
|% 3,29
|
|EREGL
|18,13
|1.048.671.737
|% 3,48
|
|SASA
|46,16
|961.351.265
|% -0,82
|
|KRDMD
|7,75
|918.859.300
|% 4,73
|
|YKBNK
|2,17
|849.442.036
|% 0,93
|
|GARAN
|7,22
|4.278.919.499
|% 3,29
|
|YKBNK
|2,17
|849.442.036
|% 0,93
|
|TSKB
|1,33
|185.606.760
|% 0,00
|
|AKBNK
|4,99
|654.016.523
|% 1,01
|
|KRDMD
|7,75
|918.859.300
|% 4,73
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1090
|8,1154
|% 0,55
|
|Euro
|9,7175
|9,7272
|% 0,46
|
|Sterlin
|11,1566
|11,2125
|% 0,71
|
|Frank
|8,7598
|8,8126
|% 0,65
|
|Riyal
|2,1590
|2,1699
|% 0,70
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|456
|456
|6,16
|
|Cumhuriyet
|3.019
|3.065
|23,00
|
|Tam
|3.005
|3.082
|22,69
|
|Yarım
|1.452
|1.491
|10,98
|
|Çeyrek
|728
|746
|5,49
|
|Gümüş.Ons
|25,47
|25,50
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,66
|6,67
|0,07
|