***RHEAG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.05.2021 10:19
***RHEAG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RHEAG]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RHEAG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934847
BIST
11:351.426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 5,79
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.420
|
1.427
En Düşük
1.423
11:358,3188
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0049
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3493
En Düşük
8,3059
11:3510,0362
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0407
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0502
En Düşük
9,9803
11:35479,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,74
|Açılış
|: 479,42
|
|Önceki Kapanış
|: 477,68
|
481,09
En Düşük
476,58
BIST En Aktif Hisseler11:35
|TKURU
|269,50
|864.587
|% 10,00
|
|KRDMA
|7,26
|70.713.263
|% 10,00
|
|KRDMB
|7,41
|37.994.778
|% 9,94
|
|DITAS
|17,35
|10.907.811
|% 8,30
|
|KRDMD
|8,33
|1.886.667.219
|% 8,04
|
|VAKFN
|17,26
|5.579.744
|% -9,96
|
|BJKAS
|8,75
|50.233.006
|% -8,47
|
|INTEM
|42,52
|2.228.727
|% -7,53
|
|DERHL
|7,92
|6.089.040
|% -6,82
|
|IDGYO
|5,69
|869.354
|% -6,72
|
|KRDMD
|8,33
|1.886.667.219
|% 8,04
|
|THYAO
|12,86
|493.773.347
|% 2,06
|
|EREGL
|19,59
|454.989.812
|% 0,77
|
|GARAN
|7,32
|377.170.353
|% 0,97
|
|KOZAL
|118,80
|239.787.317
|% 1,19
|
|KRDMD
|8,33
|1.886.667.219
|% 8,04
|
|YKBNK
|2,09
|108.070.341
|% 0,48
|
|GARAN
|7,32
|377.170.353
|% 0,97
|
|CANTE
|4,49
|184.919.945
|% -3,85
|
|THYAO
|12,86
|493.773.347
|% 2,06
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3149
|8,3188
|% 0,06
|
|Euro
|10,0238
|10,0362
|% 0,41
|
|Sterlin
|11,5237
|11,5815
|% -0,04
|
|Frank
|9,1010
|9,1558
|% 0,36
|
|Riyal
|2,2109
|2,2220
|% 0,04
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.794
|6,81
|
|Altın Gr.
|479
|480
|1,85
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,70
|26,74
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|7,13
|7,14
|0,06
|
|B. Petrol
|69,12
|69,12
|0,16
|