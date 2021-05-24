***RHEAG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.05.2021 17:23
***RHEAG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RHEAG]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RHEAG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937520
BIST
17:291.455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,81
|Açılış
|: 1.454
|
|Önceki Kapanış
|: 1.452
|
1.458
En Düşük
1.442
17:298,3843
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0311
|Açılış
|: 8,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3750
|
8,4355
En Düşük
8,3755
17:2910,2547
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0046
|Açılış
|: 10,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1800
|
10,2867
En Düşük
10,2161
17:29507,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -1,59
|Açılış
|: 507,49
|
|Önceki Kapanış
|: 509,08
|
511,27
En Düşük
506,31
BIST En Aktif Hisseler17:29
|TRILC
|42,90
|113.745.510
|% 10,00
|
|SONME
|42,50
|14.511.498
|% 9,99
|
|MERKO
|6,83
|18.658.178
|% 9,98
|
|TDGYO
|7,17
|12.129.604
|% 9,97
|
|SEYKM
|24,94
|27.813.301
|% 9,96
|
|DERHL
|8,12
|22.567.373
|% -9,98
|
|KUTPO
|61,10
|181.670.480
|% -9,95
|
|SNPAM
|16,88
|152.390
|% -9,93
|
|FRIGO
|22,26
|35.505.740
|% -8,77
|
|SAYAS
|28,58
|32.632.470
|% -7,33
|
|GARAN
|8,12
|1.164.536.559
|% -0,49
|
|FENER
|33,46
|704.050.460
|% 6,49
|
|ASELS
|15,46
|699.065.204
|% 2,05
|
|EREGL
|19,18
|676.532.367
|% 2,51
|
|KRDMD
|8,08
|661.128.950
|% 0,62
|
|GARAN
|8,12
|1.164.536.559
|% -0,49
|
|TSKB
|1,40
|188.283.315
|% 2,19
|
|YKBNK
|2,16
|269.840.298
|% 0,00
|
|KARSN
|4,89
|545.246.983
|% 1,03
|
|EKGYO
|1,97
|179.450.630
|% 0,51
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3822
|8,3843
|% -0,37
|
|Euro
|10,2494
|10,2547
|% -0,04
|
|Sterlin
|11,8421
|11,9015
|% -0,26
|
|Frank
|9,3245
|9,3807
|% -0,12
|
|Riyal
|2,2298
|2,2410
|% -0,33
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.883
|1,74
|
|Altın Gr.
|507
|507
|-2,02
|
|Cumhuriyet
|3.354
|3.405
|14,00
|
|Tam
|3.333
|3.417
|8,30
|
|Yarım
|1.611
|1.653
|4,01
|
|Çeyrek
|808
|826
|2,01
|
|Gümüş.Ons
|27,78
|27,81
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|7,48
|7,49
|0,02
|
|B. Petrol
|67,86
|67,86
|1,51
|
Seans Raporu
17:29
daha fazla
-
17:43XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 79 artarak (% 0.45 ) 1, 528
-
17:43
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, TRKCM, FENER
-
17:43XU100
Endeks 1, 454 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 16 üstünde . İşlem hacmi 13, 342.00 milyon TL de
-
17:43TDGYO
Yüzde 9.97 oranında artışla 7.17 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 731, 014 adet işlem
-
17:41PSDTC
Yüzde 4.47 oranında artışla 26.18 lira fiyatla işlem gören hissede 956, 307 adet işlem