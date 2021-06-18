***RHEAG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.06.2021 11:22
***RHEAG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RHEAG]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RHEAG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942996
BIST
14:171.409
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -5,39
|Açılış
|: 1.418
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.422
En Düşük
1.405
14:178,7072
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0121
|Açılış
|: 8,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,7269
En Düşük
8,6544
14:1710,3792
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0183
|Açılış
|: 10,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4039
En Düşük
10,3179
14:17500,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 3,73
|Açılış
|: 500,87
|
|Önceki Kapanış
|: 497,14
|
501,64
En Düşük
497,13
BIST En Aktif Hisseler14:17
|IDGYO
|6,05
|1.239.639
|% 10,00
|
|VKFYO
|5,52
|7.120.436
|% 9,96
|
|TKURU
|139,20
|5.818.404
|% 9,95
|
|OZBAL
|9,20
|19.947.701
|% 9,92
|
|ISKUR
|387.000,00
|387.000
|% 9,91
|
|BERA
|16,93
|8.468.200
|% -9,99
|
|BAGFS
|15,54
|559.735
|% -9,97
|
|ISBIR
|6.000,00
|861.992
|% -9,84
|
|UZERB
|46,00
|621.211
|% -8,55
|
|VERTU
|22,98
|24.118.484
|% -4,65
|
|THYAO
|14,55
|849.559.755
|% -0,75
|
|GARAN
|8,27
|452.556.460
|% 0,98
|
|EKGYO
|2,12
|329.665.384
|% 0,00
|
|KOZAL
|122,60
|328.591.160
|% -0,73
|
|KRDMD
|6,98
|320.031.607
|% -2,65
|
|EKGYO
|2,12
|329.665.384
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,17
|152.079.141
|% 0,00
|
|THYAO
|14,55
|849.559.755
|% -0,75
|
|KRDMD
|6,98
|320.031.607
|% -2,65
|
|IHLGM
|1,21
|48.074.422
|% 0,00
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7052
|8,7072
|% -0,14
|
|Euro
|10,3728
|10,3792
|% -0,18
|
|Sterlin
|12,0423
|12,1027
|% -0,53
|
|Frank
|9,4168
|9,4736
|% -0,48
|
|Riyal
|2,3098
|2,3214
|% -0,36
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|18,63
|
|Altın Gr.
|500
|500
|3,35
|
|Cumhuriyet
|3.316
|3.366
|25,00
|
|Tam
|3.299
|3.382
|18,93
|
|Yarım
|1.595
|1.636
|9,16
|
|Çeyrek
|800
|818
|4,57
|
|Gümüş.Ons
|26,35
|26,39
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|7,36
|7,37
|0,10
|
|B. Petrol
|72,59
|72,59
|-0,51
|