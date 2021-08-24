***RHEAG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.08.2021 10:59
***RHEAG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RHEAG]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RHEAG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960174
BIST
12:201.467
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 7,58
|Açılış
|: 1.465
|
|Önceki Kapanış
|: 1.459
|
1.468
En Düşük
1.464
12:208,4340
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0144
|Açılış
|: 8,4280
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4630
|
8,4522
En Düşük
8,3911
12:209,9078
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0021
|Açılış
|: 9,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9100
|
9,9317
En Düşük
9,8619
12:20488,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,57
|Açılış
|: 488,68
|
|Önceki Kapanış
|: 489,18
|
489,99
En Düşük
486,59
BIST En Aktif Hisseler12:20
|GESAN
|24,86
|15.181.927
|% 10,00
|
|CLEBI
|187,10
|61.001.538
|% 9,99
|
|AYCES
|61,65
|2.996.062
|% 7,69
|
|VANGD
|6,58
|40.707.511
|% 6,30
|
|BRLSM
|11,65
|380.997.682
|% 5,81
|
|PENTA
|77,80
|2.438.939
|% -9,95
|
|AGYO
|4,53
|57.141.153
|% -8,85
|
|DAGI
|3,47
|10.708.909
|% -7,96
|
|KRONT
|34,30
|41.278.584
|% -5,14
|
|UMPAS
|1,20
|9.631
|% -4,76
|
|THYAO
|12,68
|537.325.764
|% 1,52
|
|GARAN
|9,53
|428.757.994
|% -0,21
|
|KRDMD
|7,81
|395.541.826
|% 1,83
|
|BRLSM
|11,65
|380.997.682
|% 5,81
|
|BASGZ
|24,58
|285.376.321
|% -0,41
|
|EKGYO
|1,87
|141.188.203
|% 0,54
|
|ODAS
|1,45
|77.541.939
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,81
|395.541.826
|% 1,83
|
|GARAN
|9,53
|428.757.994
|% -0,21
|
|THYAO
|12,68
|537.325.764
|% 1,52
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4319
|8,4340
|% 0,17
|
|Euro
|9,9043
|9,9078
|% 0,02
|
|Sterlin
|11,5323
|11,5902
|% 0,02
|
|Frank
|9,2043
|9,2597
|% 0,06
|
|Riyal
|2,2416
|2,2528
|% 0,06
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|-2,36
|
|Altın Gr.
|488
|489
|-0,58
|
|Cumhuriyet
|3.236
|3.285
|-15,00
|
|Tam
|3.223
|3.304
|-12,57
|
|Yarım
|1.558
|1.598
|-6,08
|
|Çeyrek
|781
|799
|-3,04
|
|Gümüş.Ons
|23,66
|23,69
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|0,00
|
|B. Petrol
|69,06
|69,06
|0,69
|