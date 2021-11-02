***RHEAG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.11.2021 10:06
***RHEAG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RHEAG]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RHEAG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973899
BIST
14:461.535
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,23
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.546
En Düşük
1.532
14:469,5368
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0005
|Açılış
|: 9,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5100
|
9,5631
En Düşük
9,4675
14:4611,0721
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0025
|Açılış
|: 11,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9900
|
11,1023
En Düşük
10,9907
14:46549,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,37
|Açılış
|: 549,36
|
|Önceki Kapanış
|: 549,84
|
551,97
En Düşük
545,44
BIST En Aktif Hisseler14:46
|VANGD
|6,49
|30.854.165
|% 10,00
|
|DOBUR
|64,40
|18.858.387
|% 9,99
|
|ERBOS
|122,80
|129.200.451
|% 9,94
|
|KZBGY
|34,34
|109.184.901
|% 8,60
|
|YYAPI
|1,16
|62.757.835
|% 8,41
|
|KRGYO
|6,66
|49.037.990
|% -10,00
|
|NUGYO
|12,64
|39.704.200
|% -9,97
|
|BIOEN
|22,24
|273.709.977
|% -9,96
|
|TSPOR
|5,37
|1.041.435.689
|% -9,90
|
|AKFGY
|5,58
|26.484.389
|% -8,37
|
|GARAN
|10,17
|2.219.994.319
|% 0,39
|
|TSPOR
|5,37
|1.041.435.689
|% -9,90
|
|THYAO
|15,34
|888.145.428
|% 0,39
|
|YKBNK
|2,84
|630.907.420
|% 1,43
|
|AKBNK
|6,07
|582.425.227
|% 2,02
|
|YKBNK
|2,84
|630.907.420
|% 1,43
|
|GARAN
|10,17
|2.219.994.319
|% 0,39
|
|TSPOR
|5,37
|1.041.435.689
|% -9,90
|
|SKBNK
|1,04
|101.778.168
|% 0,97
|
|AKBNK
|6,07
|582.425.227
|% 2,02
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5328
|9,5368
|% 0,01
|
|Euro
|11,0652
|11,0721
|% -0,02
|
|Sterlin
|12,9729
|13,0380
|% -0,15
|
|Frank
|10,4192
|10,4819
|% -0,26
|
|Riyal
|2,5366
|2,5493
|% 0,07
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.790
|-3,84
|
|Altın Gr.
|550
|550
|-0,01
|
|Cumhuriyet
|3.625
|3.680
|5,00
|
|Tam
|3.616
|3.707
|13,60
|
|Yarım
|1.748
|1.793
|6,57
|
|Çeyrek
|877
|897
|3,29
|
|Gümüş.Ons
|23,84
|23,88
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|-0,04
|
|B. Petrol
|84,28
|84,28
|-0,43
|
Seans Raporu
14:46
daha fazla
-
14:56VANGD
Yüzde 10.00 oranında artışla 6.49 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 902, 958 adet işlem
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14:54XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 09 artarak (% 0.19 ) 1, 657
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14:54SNGYO
Yüzde 5.19 oranında artışla 4.26 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 087, 133 adet işlem
-
14:53YESIL
Yüzde 4.81 oranında artışla 2.18 lira fiyatla işlem gören hissede 49, 996, 736 adet işlem
-
14:52KARYE
Yüzde -6.26 oranında düşüşle 22.78 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 260, 828 adet işlem