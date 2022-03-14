***RHEAG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.03.2022 10:04
***RHEAG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RHEAG]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RHEAG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010213
BIST
11:442.081
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 26,73
|Açılış
|: 2.066
|
|Önceki Kapanış
|: 2.054
|
2.081
En Düşük
2.066
11:4414,7335
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0318
|Açılış
|: 14,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7600
|
14,8998
En Düşük
14,5278
11:4416,1681
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0302
|Açılış
|: 16,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,2931
En Düşük
15,9026
11:44933,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -8,21
|Açılış
|: 933,67
|
|Önceki Kapanış
|: 941,33
|
947,91
En Düşük
919,83
BIST En Aktif Hisseler11:44
|RAYSG
|11,78
|870.532
|% 9,99
|
|CLEBI
|212,60
|20.756.479
|% 9,98
|
|MEPET
|2,54
|15.672.053
|% 9,96
|
|AYEN
|9,08
|12.094.433
|% 9,93
|
|TSPOR
|5,21
|149.303.068
|% 9,92
|
|GRSEL
|9,87
|136.127.816
|% -9,95
|
|KRVGD
|9,87
|128.281.001
|% -9,95
|
|EPLAS
|18,45
|10.444.726
|% -8,93
|
|BALAT
|8,20
|82.000
|% -8,89
|
|DURDO
|15,86
|3.432.179
|% -5,88
|
|THYAO
|26,70
|1.145.094.897
|% 1,06
|
|FROTO
|264,90
|730.554.164
|% 8,61
|
|SISE
|13,91
|630.257.994
|% 2,81
|
|PETKM
|8,35
|583.947.696
|% 2,58
|
|KRDMD
|14,98
|538.205.705
|% 0,27
|
|PETKM
|8,35
|583.947.696
|% 2,58
|
|ODAS
|1,58
|108.046.339
|% 3,95
|
|CEMAS
|1,14
|76.271.419
|% 4,59
|
|YKBNK
|3,74
|210.576.632
|% 1,36
|
|ADESE
|0,70
|33.677.027
|% 2,94
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7193
|14,7335
|% -0,22
|
|Euro
|16,1331
|16,1681
|% 0,19
|
|Sterlin
|19,1402
|19,2362
|% -0,26
|
|Frank
|15,6680
|15,7624
|% -0,40
|
|Riyal
|3,9118
|3,9315
|% -0,31
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.972
|1.973
|-10,08
|
|Altın Gr.
|935
|935
|-6,02
|
|Cumhuriyet
|6.190
|6.267
|-184,00
|
|Tam
|6.171
|6.330
|-160,58
|
|Yarım
|2.983
|3.062
|-77,67
|
|Çeyrek
|1.496
|1.531
|-38,84
|
|Gümüş.Ons
|25,60
|25,63
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|12,14
|12,15
|-0,12
|
|B. Petrol
|110
|110
|-2,51
|
Seans Raporu
11:44
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866