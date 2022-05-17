***RHEAG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.05.2022 14:26
***RHEAG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RHEAG]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RHEAG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030828
BIST
15:402.410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 19,43
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.411
En Düşük
2.380
15:4015,7659
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 0,2248
|Açılış
|: 15,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,8891
En Düşük
15,5343
15:4016,6741
En Yüksek
|Değişim
|: 2,67%
|| 0,4339
|Açılış
|: 16,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2100
|
16,7255
En Düşük
16,2212
15:40927,59
En Yüksek
|Değişim
|: 1,82%
|| 16,58
|Açılış
|: 927,59
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
934,58
En Düşük
910,87
BIST En Aktif Hisseler15:40
|EGEPO
|8,03
|45.010.125
|% 10,00
|
|ORCAY
|19,91
|215.793.460
|% 10,00
|
|IMASM
|38,78
|67.287.969
|% 9,98
|
|EUHOL
|2,76
|25.643.293
|% 9,96
|
|LIDFA
|5,54
|34.752.563
|% 9,92
|
|ARMDA
|116,10
|454.373
|% -10,00
|
|GZNMI
|32,80
|4.004.978
|% -9,99
|
|UFUK
|40,48
|1.868.232
|% -9,96
|
|UZERB
|39,90
|507.755
|% -8,02
|
|KAPLM
|59,90
|19.478.168
|% -7,85
|
|THYAO
|42,84
|2.614.538.677
|% 0,28
|
|SISE
|19,86
|1.908.418.178
|% 2,90
|
|AKBNK
|7,86
|1.106.999.776
|% -1,38
|
|KRDMD
|14,90
|1.056.993.123
|% -0,07
|
|EREGL
|31,98
|1.019.274.015
|% 0,95
|
|EKGYO
|2,65
|639.773.055
|% 1,15
|
|YKBNK
|4,31
|922.998.519
|% -0,69
|
|AKBNK
|7,86
|1.106.999.776
|% -1,38
|
|DOHOL
|3,74
|392.015.832
|% 0,81
|
|SISE
|19,86
|1.908.418.178
|% 2,90
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,7615
|15,7659
|% 1,45
|
|Euro
|16,6403
|16,6741
|% 2,67
|
|Sterlin
|19,6121
|19,7104
|% 2,77
|
|Frank
|15,7956
|15,8907
|% 2,29
|
|Riyal
|4,1887
|4,2097
|% 1,45
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.832
|7,42
|
|Altın Gr.
|927
|927
|15,68
|
|Cumhuriyet
|6.177
|6.283
|111,00
|
|Tam
|6.149
|6.307
|96,46
|
|Yarım
|2.972
|3.051
|46,66
|
|Çeyrek
|1.491
|1.525
|23,33
|
|Gümüş.Ons
|21,73
|21,76
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,97
|10,98
|0,17
|
|B. Petrol
|114
|114
|0,16
|
Seans Raporu
15:40
daha fazla
-
15:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 36 artarak (% 0.96 ) 2, 672
-
15:55MEPET
Yüzde 9.56 oranında artışla 4.47 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 026, 424 adet işlem
-
15:54TUKAS
Yüzde 4.03 oranında artışla 9.81 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 066, 463 adet işlem
-
15:53LIDFA
Yüzde 9.92 oranında artışla 5.54 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 172, 073 adet işlem
-
15:50XU100
Endeks 2, 407 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 66 üstünde . İşlem hacmi 22, 990.00 milyon TL de