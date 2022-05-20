***RHEAG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.05.2022 12:50
***RHEAG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RHEAG]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RHEAG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031424
BIST
13:002.387
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -6,18
|Açılış
|: 2.390
|
|Önceki Kapanış
|: 2.394
|
2.407
En Düşük
2.384
13:0015,9765
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,1346
|Açılış
|: 15,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
15,9863
En Düşük
15,8375
13:0016,9408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,1046
|Açılış
|: 16,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
16,9408
En Düşük
16,7772
13:00948,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 8,09
|Açılış
|: 948,61
|
|Önceki Kapanış
|: 940,51
|
949,33
En Düşük
937,32
BIST En Aktif Hisseler13:00
|IMASM
|46,90
|19.592.825
|% 9,99
|
|LIDFA
|6,69
|7.077.505
|% 9,85
|
|GRNYO
|2,48
|4.016.489
|% 9,73
|
|ROYAL
|3,31
|82.196
|% 7,47
|
|MZHLD
|42,82
|2.620.018
|% 7,05
|
|OZRDN
|9,76
|2.656.181
|% -8,27
|
|PAMEL
|98,05
|5.239.145
|% -7,33
|
|ULUSE
|178,00
|42.113.541
|% -7,29
|
|MNDRS
|3,07
|17.305.780
|% -6,97
|
|SMRTG
|21,52
|82.104.139
|% -6,92
|
|GARAN
|16,20
|1.959.594.048
|% 3,51
|
|THYAO
|42,56
|1.158.354.808
|% 0,38
|
|AKBNK
|8,13
|986.162.770
|% 0,25
|
|YKBNK
|4,38
|910.001.278
|% -0,23
|
|SISE
|19,76
|742.516.660
|% -0,75
|
|YKBNK
|4,38
|910.001.278
|% -0,23
|
|AKBNK
|8,13
|986.162.770
|% 0,25
|
|GARAN
|16,20
|1.959.594.048
|% 3,51
|
|SKBNK
|1,18
|140.375.121
|% 0,85
|
|EKGYO
|2,65
|304.529.911
|% 1,15
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9720
|15,9765
|% 0,85
|
|Euro
|16,9224
|16,9408
|% 0,62
|
|Sterlin
|19,8775
|19,9772
|% 0,68
|
|Frank
|16,3591
|16,4577
|% 0,64
|
|Riyal
|4,2460
|4,2673
|% 0,61
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.848
|5,50
|
|Altın Gr.
|948
|949
|8,14
|
|Cumhuriyet
|6.299
|6.394
|45,00
|
|Tam
|6.273
|6.431
|29,71
|
|Yarım
|3.032
|3.111
|14,37
|
|Çeyrek
|1.521
|1.556
|7,18
|
|Gümüş.Ons
|22,06
|22,09
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,31
|11,33
|0,13
|
|B. Petrol
|112
|112
|-0,23
|