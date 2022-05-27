***RHEAG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.05.2022 14:23
***RHEAG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RHEAG]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RHEAG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032921
BIST
15:582.447
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -3,76
|Açılış
|: 2.454
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.470
En Düşük
2.441
15:5816,3320
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0168
|Açılış
|: 16,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3500
|
16,4053
En Düşük
16,3123
15:5817,5052
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0544
|Açılış
|: 17,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,6366
En Düşük
17,4828
15:58977,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 5,07
|Açılış
|: 977,67
|
|Önceki Kapanış
|: 972,60
|
981,79
En Düşük
971,08
BIST En Aktif Hisseler15:56
|HATEK
|21,34
|42.371.536
|% 10,00
|
|RODRG
|17,60
|3.733.433
|% 10,00
|
|AKSA
|54,35
|296.780.742
|% 9,98
|
|ULUUN
|13,84
|187.722.545
|% 7,45
|
|MPARK
|35,46
|153.904.538
|% 6,68
|
|LIDFA
|8,20
|7.693.181
|% -9,99
|
|AKFGY
|2,74
|374.599.008
|% -9,87
|
|IHAAS
|23,50
|836.867
|% -8,42
|
|MEPET
|3,43
|22.960.518
|% -6,54
|
|PRKAB
|33,48
|52.630.929
|% -5,64
|
|THYAO
|44,84
|3.694.438.067
|% 0,85
|
|KARSN
|6,80
|2.214.377.491
|% 6,25
|
|EREGL
|33,00
|1.581.962.234
|% 1,79
|
|KRDMD
|14,64
|1.435.164.011
|% -0,07
|
|SISE
|20,52
|1.259.478.988
|% -1,82
|
|KARSN
|6,80
|2.214.377.491
|% 6,25
|
|AKFGY
|2,74
|374.599.008
|% -9,87
|
|DOHOL
|3,78
|501.715.196
|% 0,53
|
|YKBNK
|4,49
|579.369.643
|% -1,32
|
|HALKB
|5,64
|698.198.570
|% 1,99
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3150
|16,3238
|% -0,15
|
|Euro
|17,4873
|17,5049
|% -0,31
|
|Sterlin
|20,6434
|20,7470
|% 0,47
|
|Frank
|17,0581
|17,1608
|% 0,47
|
|Riyal
|4,3584
|4,3803
|% 0,32
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.853
|2,53
|
|Altın Gr.
|977
|977
|4,14
|
|Cumhuriyet
|6.494
|6.592
|33,00
|
|Tam
|6.459
|6.622
|28,18
|
|Yarım
|3.122
|3.203
|13,63
|
|Çeyrek
|1.566
|1.602
|6,81
|
|Gümüş.Ons
|22,23
|22,25
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,73
|11,75
|0,17
|
|B. Petrol
|114
|114
|-0,45
|
Seans Raporu
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