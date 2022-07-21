***RHEAG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.07.2022 11:00
***RHEAG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RHEAG]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RHEAG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047142
BIST
11:002.527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 1,60
|Açılış
|: 2.529
|
|Önceki Kapanış
|: 2.525
|
2.536
En Düşük
2.521
11:0017,6578
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0561
|Açılış
|: 17,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,6623
En Düşük
17,5641
11:0017,9944
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0692
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
18,0626
En Düşük
17,9005
11:00958,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,46
|Açılış
|: 958,98
|
|Önceki Kapanış
|: 960,24
|
961,50
En Düşük
954,87
BIST En Aktif Hisseler11:00
|KAPLM
|56,25
|29.239.426
|% 9,97
|
|DOBUR
|50,80
|5.154.258
|% 9,96
|
|VANGD
|3,99
|6.097.417
|% 8,72
|
|TIRE
|27,02
|58.150.170
|% 8,51
|
|POLTK
|805,00
|19.507.883
|% 7,82
|
|SANFM
|15,92
|3.206.683
|% -4,38
|
|ALKA
|41,78
|22.068.888
|% -3,60
|
|GRNYO
|2,42
|1.268.029
|% -3,59
|
|CANTE
|51,40
|5.923.494
|% -3,56
|
|RHEAG
|1,91
|875.047
|% -3,54
|
|THYAO
|51,30
|826.880.893
|% -0,10
|
|SISE
|21,20
|351.316.908
|% 0,09
|
|FROTO
|268,50
|330.527.531
|% 2,60
|
|EKGYO
|3,04
|309.661.720
|% 1,00
|
|KCHOL
|35,58
|292.017.268
|% 0,91
|
|EKGYO
|3,04
|309.661.720
|% 1,00
|
|SKBNK
|1,29
|97.762.186
|% 4,03
|
|ODAS
|3,63
|264.741.776
|% 1,40
|
|TSKB
|2,27
|72.525.176
|% 0,89
|
|YKBNK
|4,57
|134.389.812
|% -0,65
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,6470
|17,6578
|% 0,32
|
|Euro
|17,9800
|17,9944
|% 0,39
|
|Sterlin
|21,0136
|21,1190
|% -0,04
|
|Frank
|18,0584
|18,1671
|% 0,07
|
|Riyal
|4,6826
|4,7060
|% 0,27
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.688
|1.689
|-7,83
|
|Altın Gr.
|958
|958
|-1,84
|
|Cumhuriyet
|6.553
|6.652
|22,00
|
|Tam
|6.532
|6.607
|-1,00
|
|Yarım
|3.183
|3.232
|3,00
|
|Çeyrek
|1.596
|1.616
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,39
|18,41
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|10,44
|10,46
|-0,13
|
|B. Petrol
|105
|105
|-1,96
|
Seans Raporu
11:00
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11:15EUHOL
Yüzde 5.88 oranında artışla 2.34 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 949, 588 adet işlem
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11:14OLMK
Yüzde 6.70 oranında artışla 15.60 lira fiyatla işlem gören hissede 895, 275 adet işlem
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11:12XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 39 artarak (% 0.05 ) 2, 701
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11:12
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, EKGYO
-
11:12XU100
Endeks 2, 529 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 16 üstünde . İşlem hacmi 6, 319.00 milyon TL de