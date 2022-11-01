***RHEAG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.11.2022 13:21
***RHEAG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RHEAG]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RHEAG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075859
BIST
13:144.084
En Yüksek
|Değişim
|: 2,63%
|| 104,66
|Açılış
|: 3.987
|
|Önceki Kapanış
|: 3.979
|
4.100
En Düşük
3.987
13:1418,6268
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0203
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6707
En Düşük
18,5879
13:1418,5090
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1054
|Açılış
|: 18,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4500
|
18,5502
En Düşük
18,3744
13:14988,17
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 11,30
|Açılış
|: 988,27
|
|Önceki Kapanış
|: 976,87
|
988,58
En Düşük
976,38
BIST En Aktif Hisseler13:14
|VAKKO
|33,88
|5.297.545
|% 10,00
|
|AKCNS
|48,40
|54.958.388
|% 10,00
|
|EDATA
|22,24
|53.047.401
|% 9,99
|
|NTGAZ
|32,62
|265.094.554
|% 9,98
|
|BALAT
|11,80
|1.551.430
|% 9,97
|
|DYOBY
|20,38
|133.084.050
|% -9,18
|
|YKSLN
|10,85
|83.145.264
|% -8,67
|
|PNSUT
|46,70
|57.511.949
|% -8,25
|
|KRTEK
|25,12
|71.540.895
|% -8,19
|
|VERTU
|33,04
|126.716.512
|% -7,71
|
|THYAO
|103,40
|3.227.930.428
|% 2,07
|
|SASA
|129,80
|2.024.465.834
|% 7,99
|
|SISE
|33,80
|1.919.064.524
|% 1,75
|
|AKBNK
|15,08
|1.621.591.606
|% 3,15
|
|EKGYO
|4,51
|1.555.061.475
|% 2,27
|
|EKGYO
|4,51
|1.555.061.475
|% 2,27
|
|YKBNK
|9,49
|1.323.843.629
|% 3,04
|
|ISCTR
|9,53
|1.194.959.680
|% 2,25
|
|DOHOL
|6,12
|695.366.863
|% 2,68
|
|AKBNK
|15,08
|1.621.591.606
|% 3,15
|
|13:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6184
|18,6268
|% 0,11
|
|Euro
|18,5008
|18,5090
|% 0,57
|
|Sterlin
|21,4208
|21,5283
|% 0,76
|
|Frank
|18,6855
|18,7981
|% 1,06
|
|Riyal
|4,9397
|4,9645
|% 0,11
|
|13:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.652
|1.653
|19,22
|
|Altın Gr.
|988
|988
|11,08
|
|Cumhuriyet
|6.606
|6.706
|35,00
|
|Tam
|6.633
|6.689
|38,00
|
|Yarım
|3.232
|3.268
|19,00
|
|Çeyrek
|1.621
|1.633
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,92
|19,94
|0,77
|
|Gümüş Gr.
|11,87
|11,89
|0,43
|
|B. Petrol
|94,31
|94,31
|1,50
|