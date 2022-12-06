***RHEAG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.12.2022 10:00
***RHEAG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RHEAG]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RHEAG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084592
BIST
11:184.944
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -13,83
|Açılış
|: 4.947
|
|Önceki Kapanış
|: 4.958
|
4.964
En Düşük
4.910
11:1818,6453
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0072
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,7010
En Düşük
18,6015
11:1819,5497
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0009
|Açılış
|: 19,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7600
|
19,6388
En Düşük
19,5215
11:181.062,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 3,19
|Açılış
|: 1.062,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.058,82
|
1.064,56
En Düşük
1.058,07
BIST En Aktif Hisseler11:16
|BARMA
|122,10
|25.236.727
|% 10,00
|
|RHEAG
|3,97
|12.711.875
|% 9,97
|
|KRDMB
|14,24
|46.361.433
|% 9,96
|
|OZSUB
|13,58
|5.557.384
|% 9,96
|
|KRDMA
|14,35
|19.370.778
|% 9,96
|
|SASA
|97,20
|379.680.894
|% -10,00
|
|ATSYH
|104,50
|663.784
|% -9,99
|
|ALFAS
|199,30
|316.096.194
|% -9,98
|
|KONTR
|126,30
|154.188.602
|% -9,98
|
|SNICA
|31,60
|99.496.261
|% -9,97
|
|KRDMD
|17,10
|4.240.894.230
|% 5,36
|
|EREGL
|42,68
|2.796.031.586
|% 0,57
|
|THYAO
|136,90
|2.745.460.065
|% -1,23
|
|ENKAI
|27,36
|1.696.121.168
|% 2,63
|
|ASELS
|50,35
|1.525.042.864
|% 1,15
|
|KRDMD
|17,10
|4.240.894.230
|% 5,36
|
|ADESE
|1,86
|206.959.245
|% 0,54
|
|EKGYO
|7,25
|678.620.935
|% -0,28
|
|TSKB
|4,10
|367.716.358
|% 2,24
|
|SKBNK
|2,71
|219.474.234
|% 1,50
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6375
|18,6404
|% 0,01
|
|Euro
|19,5528
|19,5624
|% 0,07
|
|Sterlin
|22,6964
|22,8102
|% 0,31
|
|Frank
|19,6868
|19,8054
|% 0,05
|
|Riyal
|4,9416
|4,9664
|% -0,02
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.772
|4,71
|
|Altın Gr.
|1.062
|1.062
|3,50
|
|Cumhuriyet
|7.178
|7.287
|-5,00
|
|Tam
|7.129
|7.192
|24,00
|
|Yarım
|3.458
|3.516
|11,00
|
|Çeyrek
|1.734
|1.757
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|22,38
|22,41
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|13,43
|13,45
|0,13
|
|B. Petrol
|83,36
|83,36
|0,68
|