***RHEAG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.12.2022 16:30
***RHEAG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RHEAG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084839
BIST
16:374.987
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 28,98
|Açılış
|: 4.947
|
|Önceki Kapanış
|: 4.958
|
5.033
En Düşük
4.910
16:3718,6396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0015
|Açılış
|: 18,7430
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,7010
En Düşük
18,6015
16:3719,5851
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0363
|Açılış
|: 19,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7600
|
19,6388
En Düşük
19,5215
16:371.066,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 7,62
|Açılış
|: 1.066,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.058,82
|
1.067,27
En Düşük
1.058,07
BIST En Aktif Hisseler16:35
|BARMA
|122,10
|32.521.335
|% 10,00
|
|KSTUR
|348,00
|792.210
|% 9,99
|
|BALAT
|15,97
|3.469.658
|% 9,99
|
|KONTR
|154,30
|772.347.913
|% 9,98
|
|RALYH
|33,72
|103.586.862
|% 9,98
|
|ALFAS
|199,30
|407.681.182
|% -9,98
|
|EUREN
|75,40
|1.175.457.960
|% -9,97
|
|YESIL
|4,00
|11.710.416
|% -9,91
|
|UFUK
|70,25
|6.450.466
|% -9,88
|
|ROYAL
|6,88
|1.367.385
|% -8,75
|
|KRDMD
|17,13
|11.248.481.091
|% 5,55
|
|THYAO
|135,30
|7.600.581.466
|% -2,38
|
|EREGL
|42,62
|5.706.791.287
|% 0,42
|
|SISE
|40,24
|4.421.296.845
|% 4,14
|
|AKBNK
|16,26
|3.664.423.184
|% -0,12
|
|KRDMD
|17,13
|11.248.481.091
|% 5,55
|
|EKGYO
|7,42
|3.035.014.465
|% 2,06
|
|ADESE
|1,87
|514.352.121
|% 1,08
|
|AKBNK
|16,26
|3.664.423.184
|% -0,12
|
|ISCTR
|10,23
|2.077.155.369
|% 0,79
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6313
|18,6433
|% 0,03
|
|Euro
|19,5792
|19,5891
|% 0,21
|
|Sterlin
|22,7088
|22,8227
|% 0,37
|
|Frank
|19,7773
|19,8964
|% 0,51
|
|Riyal
|4,9428
|4,9676
|% 0,00
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|12,09
|
|Altın Gr.
|1.066
|1.066
|6,93
|
|Cumhuriyet
|7.136
|7.244
|-43,00
|
|Tam
|7.170
|7.218
|50,00
|
|Yarım
|3.472
|3.529
|24,00
|
|Çeyrek
|1.742
|1.764
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|22,44
|22,47
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|13,44
|13,45
|0,13
|
|B. Petrol
|81,55
|81,55
|-1,13
|